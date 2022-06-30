بان كيك الموز بجوز الهند

القاهرة - بوابة الوسط

البان كيك هو مزيج من عدة مكونات جافة وسائلة، على رأسها الطحين والبيض والحليب والفانيلا. ويجري تحضيره من خلال سكب كميات قليلة من المزيج السائل فوق مقلاة ساخنة غير لاصقة، للحصول على دوائر هشة من البان كيك الذي يمكن تناوله مع شراب القيقب أو صوص الشوكولا إضافة إلى الفواكه مثل الموز والفراولة والتوت وغيرها.

تتنوع وصفات البان كيك بتنوع المكونات التي تدخل في تحضيره، منها بان كيك الموز بجوز الهند الذي نتعلم طريقة تحضيره سويا اليوم وفق «هي».

المكونات:

2 كوب طحين

2 كوب حليب جوز الهند

1 حبة بيض

2 حبة موز مهروس

1 ملعقة كبيرة بيكنغ باودر

2 ملعقة كبيرة سكر

4 ملعقة كبيرة زبدة

رشة ملح

رشة فانيلا

للتزيين:

شرائح موز

جوز هند مبشور