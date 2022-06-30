البان كيك هو مزيج من عدة مكونات جافة وسائلة، على رأسها الطحين والبيض والحليب والفانيلا. ويجري تحضيره من خلال سكب كميات قليلة من المزيج السائل فوق مقلاة ساخنة غير لاصقة، للحصول على دوائر هشة من البان كيك الذي يمكن تناوله مع شراب القيقب أو صوص الشوكولا إضافة إلى الفواكه مثل الموز والفراولة والتوت وغيرها.
تتنوع وصفات البان كيك بتنوع المكونات التي تدخل في تحضيره، منها بان كيك الموز بجوز الهند الذي نتعلم طريقة تحضيره سويا اليوم وفق «هي».
المكونات:
2 كوب طحين
2 كوب حليب جوز الهند
1 حبة بيض
2 حبة موز مهروس
1 ملعقة كبيرة بيكنغ باودر
2 ملعقة كبيرة سكر
4 ملعقة كبيرة زبدة
رشة ملح
رشة فانيلا
للتزيين:
شرائح موز
جوز هند مبشور
طريقة التحضير:
في وعاء عميق، ضعي الطحين ثم أضيفي السكر والملح والبيكنغ باودر واخلطي جيدًا.
أضيفي الحليب والبيض والزبدة والموز، واخلطي بالمضرب اليدوي حتى تتجانس المكونات.
ادهني مقلاة غير قابلة للالتصاق بالقليل من الزيت وضعيها على نار متوسطة حتى تسخن.
اسكبي مقدار مغرفة صغيرة من خليط البان كيك في المقلاة واتركيه حتى تظهر الفقاعات على الوجه ويحمر الجزء السفلي.
اقلبي البان كيك على الجهة الثانية واتركيها حتى تحمر ثم ارفعيها من المقلاة وضعيها في صينية وغطيها بفوطة حتى تبقى دافئة.
كرري الخطوات لحين الانتهاء من كامل كمية الخليط.
رصي بان كيك الموز بجوز الهند في طبق التقديم، وزينيه بشرائح الموز وجوز الهند المبشور والصلصة التي تحبين ثم قدميه.
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