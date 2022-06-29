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كرات اللوتس لضيافة عيد الأضحى

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 يونيو 2022, 02:30 مساء
كرات اللوتس لضيافة عيد الأضحى
عادة ما تُقدم كرات الحلوى باردة بعد تحضيرها (الإنترنت)
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كرات اللوتس، هي بحق واحدة من أفضل خيارات الحلوى التي يمكنك اعتمادها في ضيافة عيد الأضحى هذا العام وفي مناسبات أخرى إن أردت. إذ يمكن تشكيلها وتحضيرها من مكونات موجودة في المنزل للحصول على كرات مفعمة بالمذاق الرائع.

عادة ما تُقدم كرات الحلوى باردة بعد تحضيرها، وهي تتفاوت بين كرات الشوكولاتة مع المكسرات وكرات الفواكه المجففة وغيرها، وفق «هي».

المكونات:
1 ملعقة كبيرة حليب مكثف محلى
1 ملعقة كبيرة كريمة اللوتس
ملعقتان كبيرتان جبن كريمي
30 حبة بسكويت اللوتس
10 حبات بسكويت عادي

طريقة التحضير:
اطحني صنفي البسكويت جيدًا للحصول على خليط ناعم.
في وعاء عميق، ضعي البسكويت المطحون وفوقه الحليب والجبن وكريمة اللوتس واخلطي المكونات جيدًا.
شكلي الخليط على شكل كرات وضعيها في الثلاجة لمدة 15 دقيقة حتى تتماسك.
ضعي بقية كمية كريمة اللوتس في الميكروويف حتى تذوب، ثم اسكبيها على كرات اللوتس حتى تغطيها.
أعيدي كرات اللوتس إلى الثلاجة لمدة 120 دقيقة حتى تجمد تمامًا، ثم قدميها.

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