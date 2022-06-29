كرات اللوتس لضيافة عيد الأضحى

القاهرة - بوابة الوسط

كرات اللوتس، هي بحق واحدة من أفضل خيارات الحلوى التي يمكنك اعتمادها في ضيافة عيد الأضحى هذا العام وفي مناسبات أخرى إن أردت. إذ يمكن تشكيلها وتحضيرها من مكونات موجودة في المنزل للحصول على كرات مفعمة بالمذاق الرائع.

عادة ما تُقدم كرات الحلوى باردة بعد تحضيرها، وهي تتفاوت بين كرات الشوكولاتة مع المكسرات وكرات الفواكه المجففة وغيرها، وفق «هي».

المكونات:

1 ملعقة كبيرة حليب مكثف محلى

1 ملعقة كبيرة كريمة اللوتس

ملعقتان كبيرتان جبن كريمي

30 حبة بسكويت اللوتس

10 حبات بسكويت عادي