حضري مشروب الخروب...

يعد عصير الخروب من المشروبات الشهيرة، والتي تعمل على ترطيب الجسم، فضلاً عن أنَّه مثالي لخفض الوزن، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيره وذلك وفقًا لموقع «صحتي».
المكونات:
كيلوغرام خرّوب
2 كوبان من السكر
طريقة التحضير:
- يُنقع الخروب في لترين من الماء لمدة 12 ساعة أو طوال الليل.
- يُنقل الخروب والماء الذي نُقع فيه إلى قِدر ويُغلى على نار قوية لمدة ساعة بعد أن تُغطّى القدر.
- يُصفّى السائل وتزال منه قطع الخروب.
- يضاف السكر إلى السائل ويمزج الخليط جيدًا، ثم يوضع في البرّاد لمدة ساعة على الأقل ثم يُقدَّم باردًا.. وصحتين.
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