حضري مشروب الخروب

القاهرة - بوابة الوسط

يعد عصير الخروب من المشروبات الشهيرة، والتي تعمل على ترطيب الجسم، فضلاً عن أنَّه مثالي لخفض الوزن، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيره وذلك وفقًا لموقع «صحتي».

المكونات:

كيلوغرام خرّوب

2 كوبان من السكر