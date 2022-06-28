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حضري مشروب الخروب

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 يونيو 2022, 12:04 مساء
حضري مشروب الخروب
مشروب الخروب (الإنترنت)
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يعد عصير الخروب من المشروبات الشهيرة، والتي تعمل على ترطيب الجسم، فضلاً عن أنَّه مثالي لخفض الوزن، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيره وذلك وفقًا لموقع «صحتي».

المكونات:
كيلوغرام خرّوب
2 كوبان من السكر

طريقة التحضير:
- يُنقع الخروب في لترين من الماء لمدة 12 ساعة أو طوال الليل.
- يُنقل الخروب والماء الذي نُقع فيه إلى قِدر ويُغلى على نار قوية لمدة ساعة بعد أن تُغطّى القدر.
- يُصفّى السائل وتزال منه قطع الخروب.
- يضاف السكر إلى السائل ويمزج الخليط جيدًا، ثم يوضع في البرّاد لمدة ساعة على الأقل ثم يُقدَّم باردًا.. وصحتين.

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