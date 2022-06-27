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عجينة سحرية لكل أنواع المخبوزات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 يونيو 2022, 01:39 مساء
عجينة سحرية لكل أنواع المخبوزات
عجينة سهلة (الإنترنت)
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 نقدم لك اليوم طريقة عمل عجينة واحدة لكل أنواع المعجنات، فتعلمي الوصفة معنا على الوصفة.

المقادير:
٦ أكواب دقيق أبيض
٦ ملاعق كبيرة حليب بودرة
٣⁄٤ كوب زيت، مازولا
١ ملعقة كبيرة الخميرة، سريعة الذوبان، أو أي نوع آخر
ملعقتان كبيرتان سكر
رشة ملح
٢ كوب ماء

طريقة التحضير:
توضع الخميرة في كوب مع السكر، ويضاف إليهما نصف كوب ماء دافئ. تذوب الخميرة والسكر جيدا ويغطى الكوب لمدة 10 دقائق.
في هذه الأثناء يرشّ الحليب والملح على الطحين، وتخلط كل المقادير الجافة جيدا.
تصنع حفرة في وسط الطحين، ويصبّ فيها الزيت وما تبقى من الماء الدافئ والخميرة المنقوعة مع مائها.
تخلط المقادير جيدا وتعجن لتشكل عجينة متجانسة وكروية.
تغطى العجينة وتخمر في مكان دافئ، وذلك لمدة ساعة، للحصول على عجينة طرية رائعة مناسبة لجميع أنواع المعجنات مثل البيتزا والسبانخ والصفيحة والبطاطا والجبنة وغيرها.

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