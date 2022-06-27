عجينة سحرية لكل أنواع المخبوزات

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم لك اليوم طريقة عمل عجينة واحدة لكل أنواع المعجنات، فتعلمي الوصفة معنا على الوصفة.

المقادير:

٦ أكواب دقيق أبيض

٦ ملاعق كبيرة حليب بودرة

٣⁄٤ كوب زيت، مازولا

١ ملعقة كبيرة الخميرة، سريعة الذوبان، أو أي نوع آخر

ملعقتان كبيرتان سكر

رشة ملح

٢ كوب ماء