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بازين بالقلاية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 يونيو 2022, 12:05 مساء
بازين بالقلاية
بازين بالقلاية (الإنترنت)
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تعرفي معنا إلى طريقة تحضير البازين بالقلاية، لتعديها في مطبخك، حسب «فتافيت».

المكونات:
كأسا سميد رطب
كأس نشاء السميد
لتر ماء
القلاية:
اللحم
ماء
زيت زيتون
الفلفل الأسود والملح
عسل

الطريقة:
في الليلة التي تسبق التحضير نضع في أناء كأسي سميد رطب كل ساعتين نسكب الماء ونبدل ماء جديدا.
ثم نأخذ كأس نشاء من السميد.
صباح يوم التحضير نسكب الماء بأكمله ثم نضع الخليط في إناء الطهي ونضيف له القليل من الملح ونبدأ في التحريك إلى حين الحصول على عجينة متماسكة وناضجة.
نضيف لها 3 ملاعق زيت ونقوم بخلط العجين جيدًا قبل أن نضعها من فوق النار.

القلاية:
يطبخ اللحم في الماء ثم يسكب الماء في وعاء.
يُقطّع اللحم إلى قطع متساوية ونضعه في إناء طهي مع كأسين من شاي زيت زيتونة وكأس ماء.
يضاف الفلفل الأسود والملح.
يترك على النار حتى يتبخر الماء ويبقى فقط الزيت مع التحريك.
عند التقديم نفرش الصحن بالبازين نضع عليه القليل من زيت القلاية ويزين الطبق بقطع اللحم.

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