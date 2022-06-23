كرات البطاطس المحشية بالجبن

القاهرة - بوابة الوسط

طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبن لا تحتاج لبذل مزيد من الجهد والوقت، لذا تعلميها معنا اليوم لتقديمها لأفراد أسرتك، وفي العزائم والدعوات العائلية، وفق «هي».

المكونات:

5 حبات بطاطس مقشرة

½ كوب حليب

1كوب جبنة شيدر

½ كوب طحين

2 حبة بيض مخفوقة

½ كوب بقسماط