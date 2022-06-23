طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبن لا تحتاج لبذل مزيد من الجهد والوقت، لذا تعلميها معنا اليوم لتقديمها لأفراد أسرتك، وفي العزائم والدعوات العائلية، وفق «هي».
المكونات:
5 حبات بطاطس مقشرة
½ كوب حليب
1كوب جبنة شيدر
½ كوب طحين
2 حبة بيض مخفوقة
½ كوب بقسماط
طريقة التحضير:
اسلقي البطاطس في ماء وقليل من الملح.
في مقلاه تيفال عميقة اهرسي البطاطس جيدًا مع الزبدة والحليب وجبن المزاريلا.
ضعيها على نار هادئة حتى يصبح الخليط في قوام غليظ.
ارفعي القدر عن النار واتركي الخليط يبرد.
شكلي كرات صغيرة من عجينة البطاطس والجبن.
احشي الكرات بجبن الشيدر.
قدميها مع السلطة والطبق الرئيسي بعد تزيينها بقليل من أوراق البقدونس.
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