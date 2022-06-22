ملوخية بالجمبري

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا على طريقة سهلة وسريعة لتحضير الملوخية بالجمبري، لتعديها في مطبخك بسهولة وتستمتعين بمذاقها الشهي والمغذي، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

كيلو ملوخية خضراء

½ كيلو جمبري بالقشر

3 حبات ثوم

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

حبة جزر مقطع حلقات كبيرة

حبة بصل مقطع أرباع

2 حبة ليمون

ملعقة كبيرة كسبرة جافة