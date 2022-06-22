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ملوخية بالجمبري

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 يونيو 2022, 11:14 صباحا
ملوخية بالجمبري
طريقة سهلة وسريعة لتحضير الملوخية بالجمبري لتعديها في مطبخك بسهولة (الإنترنت)
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تعرفي معنا على طريقة سهلة وسريعة لتحضير الملوخية بالجمبري، لتعديها في مطبخك بسهولة وتستمتعين بمذاقها الشهي والمغذي، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
كيلو ملوخية خضراء
½ كيلو جمبري بالقشر
3 حبات ثوم
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
حبة جزر مقطع حلقات كبيرة
حبة بصل مقطع أرباع
2 حبة ليمون
ملعقة كبيرة كسبرة جافة

طريقة التحضير
- توضع مياه في الطنجرة على النار حتى الغليان، ويضاف إليها البصل وفصوص الثوم والجزر.
- ثم يضاف إليها قشر الجمبري المقشر لمدة 4 دقائق ثم يرفع الجمبري من المياه.
- في الشوربة نضع الملوخية بعد خرطها وتترك لغلوة واحدة وفي طاسة يشوح الثوم المفروم في زيت وزبدة ويضاف الجمبري والكسبرة الناشفة، ثم يضاف إليها الملوخية. وتقدم مع أرز أبيض وتصبح جاهزة للتقديم.

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