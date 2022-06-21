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معكرونة محمرة بالصلصة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 يونيو 2022, 12:07 مساء
معكرونة محمرة بالصلصة
طريقة جديدة لتحضير المعكرونة الشهية لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي
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نقدم إليكِ طريقة جديدة لتحضير المعكرونة الشهية لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي والمميز، تعرفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
250 غرام معكرونة صغيرة.
2 ملعقة كبيرة سمن بلدي.
1 ½ ملعقة صغيرة ملح.
ملعقة صغيرة فلفل أسود.
ملعقة صغيرة بابريكا.
رشة جوز الطيب.
ملعقة صغيرة ثوم بودر.
ملعقة صغيرة بصل بودر.
2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.
ماء ساخن حتى تغطى كمية المعكرونة.
مكعب مرقة.
رشة بقدونس مفروم للتزيين.

طريقة التحضير
- في طنجرة على النار ننزل بالسمن البلدي ونسيحها، ثم نضيف المعكرونة تتحمر حتى نحصل على لون ذهبي، ثم نضيف البهارات ونقلب، ثم نضيف الصلصة ونقلب ثم المياه ومكعب المرقة ونتركها حتى تمام النضج.

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