معكرونة محمرة بالصلصة

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليكِ طريقة جديدة لتحضير المعكرونة الشهية لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي والمميز، تعرفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

250 غرام معكرونة صغيرة.

2 ملعقة كبيرة سمن بلدي.

1 ½ ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بابريكا.

رشة جوز الطيب.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ملعقة صغيرة بصل بودر.

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

ماء ساخن حتى تغطى كمية المعكرونة.

مكعب مرقة.

رشة بقدونس مفروم للتزيين.