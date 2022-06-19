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باباز شهي في خطوات بسيطة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 يونيو 2022, 04:10 مساء
باباز شهي في خطوات بسيطة
الباباز كيك من أشهى الحلويات وأطيبها، يقبل عليها الصغار
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الباباز كيك من أشهى الحلويات وأطيبها يقبل عليها الصغار والكبار، لذلك نقدم إليك طريقة سهلة وسريعة لتعديه في مطبخك بسهولة وذلك وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
1 ¾ كوب دقيق.
بيضتان.
ملعقة صغيرة فانيليا.
⅓ كوب زبدة.
1 ¼ كوب حليب.
ملعقة صغيرة خميرة.
ملعقة كبيرة حليب بودرة.
2 ملعقة كبيرة سكر.
رشة ملح.
للشربات
2 كوب سكر.
2 كوب ماء.
حبة ليمون عصير.
كريم شانتيه جاهز للتقديم.
فواكه معلبة للتقديم.

طريقة التحضير
- يحضر الشريات بإضافة السكر والماء على النار وعصير الليمون ويترك ليغلي لمدة 10 دقائق ويضاف الدقيق في العجان ويضاف الحليب البودرة والخميرة.
- ثم يضاف اللبن والزبدة والبيض والسكر وتخلط جميع المكونات ويدهن القالب بالزبدة ويضاف الخليط
- يصب الخليط في القالب ويترك لمدة 30 دقيقة ليختمر.
ويخبز على حرارة 170 لمدة 30 دقيقة.
- يضاف الشربات وتزين بالكريمة وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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