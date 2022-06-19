باباز شهي في خطوات بسيطة

القاهرة - بوابة الوسط

الباباز كيك من أشهى الحلويات وأطيبها يقبل عليها الصغار والكبار، لذلك نقدم إليك طريقة سهلة وسريعة لتعديه في مطبخك بسهولة وذلك وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

1 ¾ كوب دقيق.

بيضتان.

ملعقة صغيرة فانيليا.

⅓ كوب زبدة.

1 ¼ كوب حليب.

ملعقة صغيرة خميرة.

ملعقة كبيرة حليب بودرة.

2 ملعقة كبيرة سكر.

رشة ملح.

للشربات

2 كوب سكر.

2 كوب ماء.

حبة ليمون عصير.

كريم شانتيه جاهز للتقديم.

فواكه معلبة للتقديم.