فيليه السمك المقرمش

القاهرة - بوابة الوسط

سمك فيليه مقلي مقرمش وبنفس مذاق الجاهز وصفة لذيذة وغنية بالفوائد الغذائية ومناسبة للأطفال.

تعرفي إلى طريقة التحضير معنا، وطبقيها بنفسك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

٦ شرائح فيليه سمك

للتتبيلة:

ملعقة صغيرة(ملح-كزبرة-كمون-ثوم بودرة)

نصف ملعقة (فلفل أسود-بابريكا)

عصير ليمونة كبيرة

خليط التغطية:

نعيد البهارات الني ذكرناها سابقًا

كوب دقيق

ملعقة ونصف ملعقة نشاء

ملعقة بيكينغ باودر

ملعقة بيكربونات الصوديوم

3 أرباع كوب ماء

زيت للقلي