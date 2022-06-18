فيليه السمك المقرمش...

سمك فيليه مقلي مقرمش وبنفس مذاق الجاهز وصفة لذيذة وغنية بالفوائد الغذائية ومناسبة للأطفال.
تعرفي إلى طريقة التحضير معنا، وطبقيها بنفسك وفقا لموقع «شهية».
المكونات
٦ شرائح فيليه سمك
للتتبيلة:
ملعقة صغيرة(ملح-كزبرة-كمون-ثوم بودرة)
نصف ملعقة (فلفل أسود-بابريكا)
عصير ليمونة كبيرة
خليط التغطية:
نعيد البهارات الني ذكرناها سابقًا
كوب دقيق
ملعقة ونصف ملعقة نشاء
ملعقة بيكينغ باودر
ملعقة بيكربونات الصوديوم
3 أرباع كوب ماء
زيت للقلي
طريقة التحضير
- نتبل الفيليه بالبهارات السابقة وعصير الليمون ونتركها ربع ساعة جانبًا.
- في وعاء نضع نصف كوب الدقيق مع نفس البهارات السابقة وملعقة بيكنغ باودر وبيكربونات الصوديوم والنشاء ونخلطها.
- ثم نضيف الماء بالتدريج مع الخلط حتى نحصل على قوام متماسك ثم نغمس الفيليه مرة بالدقيق ومرة بالخليط حتى يتغطى جيدًا.
- نحمي زيت القلي ومن ثم نقلي السمك فيه حتى يكتسب لونًا ذهبيًا ويصبح جاهزًا للتقديم.
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