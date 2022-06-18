غريبة الفول السوداني

القاهرة - بوابة الوسط

غريبة الفول السوداني وصفة سهلة ومفيدة جدًا لاحتوائها على زبدة الفول السوداني المغذية.

تعرفي إلى طريقة تحضير غريبة الفول السوداني، وأعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

3 أكواب دقيق

كوب ونصف سكر بودرة

٣ أرباع كوب زيت نباتي

نصف كوب زبدة الفول السوداني

للوجه حبات من الفول السوداني