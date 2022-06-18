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غريبة الفول السوداني

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 يونيو 2022, 12:01 مساء
غريبة الفول السوداني
طريقة سهلة لتحضير زبدة الفول السوداني
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غريبة الفول السوداني وصفة سهلة ومفيدة جدًا لاحتوائها على زبدة الفول السوداني المغذية.
تعرفي إلى طريقة تحضير غريبة الفول السوداني، وأعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات
3 أكواب دقيق
كوب ونصف سكر بودرة
٣ أرباع كوب زيت نباتي
نصف كوب زبدة الفول السوداني
للوجه حبات من الفول السوداني

طريقة التحضير
- في وعاء ننخل الدقيق ونضع كلًا من السكر والزيت وزبدة الفول السوداني.
- ثم نلمها جيدًا لتتجانس بطريقة اللم وليس العجن بعدها نغطيها وندخلها البراد لنصف ساعة.
- بعد مضي الوقت نقسم العجينة لكرات صغيرة متساوية ونصفها في صينية على ورق زبدة.
- نضغطها قليلًا ثم نضع حبة فول سوداني على كل قطعة.
- ندخلها الفرن على درجة 180 لمدة 8 دقائق أو حتى تكتسب لونًا ذهبيًا وتصبح جاهزة للتقديم.

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