اصنعي عجينة الكانيلوني بنفسك

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا إلى طريقة عمل عجينة الكانيلوني خطوة بخطوة، والتي يمكن استخدامها مع العديد من الحشوات، وفق «شملولة».

المقادير

1 كوب دقيق

1 كوب حليب

2 بيضة

رشة ملح

رشة فلفل أسود

زيت