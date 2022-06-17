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اصنعي عجينة الكانيلوني بنفسك

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 يونيو 2022, 12:06 مساء
اصنعي عجينة الكانيلوني بنفسك
الكانيلوني (الإنترنت)
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تعرفي معنا إلى طريقة عمل عجينة الكانيلوني خطوة بخطوة، والتي يمكن استخدامها مع العديد من الحشوات، وفق «شملولة».

المقادير
1 كوب دقيق
1 كوب حليب
2 بيضة
رشة ملح
رشة فلفل أسود
زيت

الخطوات:
يوضع الحليب في الخلاط، ويضاف إليه البيض والفلفل الأسود والملح والسكر، ويضرب جيداً.
يضاف الدقيق شيئاً فشيئ مع الضرب المستمر حتى نحصل على عجين شبه سائل.
تدهن مقلاة صغيرة غير قابلة للإلتصاق بالزيت، وتوضع على النار.
يصب مقدار نصف مغرفة في المقلاة، ويترك حتى يحمر.
يقلب على الوجه الآخر حتى يحمر.
تكرر العملية حتى إنتهاء الكمية.
يحشى الكانيلوني حسب الرغبة.
يرص في الصينية، ويضاف إليه بعض البشاميل.
يدخل الفرن حتى ينضج.. ثم يقدم وصحتين.

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