لاتيه حليب ذهبي مثلج

القاهرة - بوابة الوسط

لاتيه الحليب الذهبي المثلج يجمع بين عدة عناصر صحية ومفيدة في الوقت ذاته، منها الكركم المطحون أحد أهم التوابل على الإطلاق والذي يحارب السرطان ويساعد على النوم ويقي من علامات الشيخوخة المبكرة. إضافة إلى القرفة المعروفة بخصائصها المضادة لأكسدة، وبذور الشيا التي تعزز الصحة بشكل كبير.

تُطلق تسمية الحليب الذهبي على الحليب المخلوط مع بودرة الكركم، وهو الحليب الأكثر صحية بين أصناف الحليب الأخرى، لذا تعلم طريقة عمل لاتيه حليب ذهبي مثلج ومفيد معنا بحسب ما جاء في موقع «هي» نقلا عن موقع «Robustkitchen».

المكونات:

¾ كوب حليب مكسرات أو حليب نباتي حسب الرغبة

1 ملعقة صغيرة شراب القيقب الصافي

¼ ملعقة صغيرة خلاصة الفانيلا

¼ ملعقة صغيرة كركم مطحون

¼ ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

رشة فلفل أسود مطحون

1 ملعقة صغيرة بذور الشيا (اختياري)

1/8 ملعقة صغيرة هيل مطحون (اختياري)

½ كوب قهوة مخمرة باردة

مكعبات ثلج