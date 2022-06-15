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فتة شاورما دجاج

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 يونيو 2022, 04:34 مساء
فتة شاورما دجاج
فتة الشاورما من أشهى الوجبات وأطيبها (الإنترنت)
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فتة الشاورما من أشهى الوجبات وأطيبها نقدم إليك اليوم طريقة سهلة لتحضيرها في مطبخك تعرفي عليها معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
½ كيلو صدور دجاج
½ كيلو أوراك دجاج مخلية
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
فص ثوم مفروم
¼ كووب عصير ليمون
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم كاتشاب
ملعقة كبيرة خل
ملعقة كبيرة كسبرة جافة
ملعقة كبيرة بابريكا
كوب زبادي مضاف عليه رشة بصل بودرة ورشة قرفة
لصوص فتة الشاورما
2 كوب حليب زبادي
2 فص ثوم مفروم
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
2 ملعقة كبيرة طحينة خام
رشة ملح وفلفل أسود
حزمة بقدونس مفروم
ملعقة صغيرة سماق للتقديم
حبة بصل مفروم للتقديم
خبز شامي مقطع مكعبات ومحمص
بطاطا محمرة. خيار مخلل للتقديم

طريقة التحضير
- نقطع الدجاج ونضيف الحليب الزبادي والتوابل وفي طاسة على النار نشوح الدجاج ونتركه جانبًا.
- فى وعاء كبير نضع كل مكونات تتبيلة الدجاج ونخلطها جيدًا معًا ثم نضع الدجاج المقطع شرائح ويفضل نتركها ساعتين على الأقل في التتبيلة.
- وفى طاسة على النار نضع الشاورما حتى تمام النضج ونرفعها من على النار.
- وفى وعاء متوسط نخلط كل مكونات الصوص لنحصل على قوام متماسك.
- فى طبق التقديم نضع الخبز المحمص ثم الشاورما.
- ونضع الصوص عند التقديم ونزين برشة السماق والبصل المفروم وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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