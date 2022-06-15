فتة شاورما دجاج

القاهرة - بوابة الوسط

فتة الشاورما من أشهى الوجبات وأطيبها نقدم إليك اليوم طريقة سهلة لتحضيرها في مطبخك تعرفي عليها معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

½ كيلو صدور دجاج

½ كيلو أوراك دجاج مخلية

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

فص ثوم مفروم

¼ كووب عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم كاتشاب

ملعقة كبيرة خل

ملعقة كبيرة كسبرة جافة

ملعقة كبيرة بابريكا

كوب زبادي مضاف عليه رشة بصل بودرة ورشة قرفة

لصوص فتة الشاورما

2 كوب حليب زبادي

2 فص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة طحينة خام

رشة ملح وفلفل أسود

حزمة بقدونس مفروم

ملعقة صغيرة سماق للتقديم

حبة بصل مفروم للتقديم

خبز شامي مقطع مكعبات ومحمص

بطاطا محمرة. خيار مخلل للتقديم