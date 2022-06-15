كيك الموز

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا على طريقة تحضير كيك الموز الشهي وأعديه في مطبخك واستمتعي بمذاقه من صنع يديك في خطوات سهلة وبسيطة وفقا لموقع «شهية».

المكونات

4 حبات موز ناضج مهروس ما يعادل 1 ¼ كوب

2 كوب دقيق اللوز

½ كوب دقيق جوز هند أو دقيق أرز

ملعقة صغيرة صودا الخبز «كربوناتو»

ملعقة صغيرة القرفة المطحونة

¼ ملعقة صغيرة ملح

2 عدد بيض

¼ كوب زبدة أو زيت جوز الهند مذاب

¼ كوب عسل

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة