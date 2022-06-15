تعرفي معنا على طريقة تحضير كيك الموز الشهي وأعديه في مطبخك واستمتعي بمذاقه من صنع يديك في خطوات سهلة وبسيطة وفقا لموقع «شهية».
المكونات
4 حبات موز ناضج مهروس ما يعادل 1 ¼ كوب
2 كوب دقيق اللوز
½ كوب دقيق جوز هند أو دقيق أرز
ملعقة صغيرة صودا الخبز «كربوناتو»
ملعقة صغيرة القرفة المطحونة
¼ ملعقة صغيرة ملح
2 عدد بيض
¼ كوب زبدة أو زيت جوز الهند مذاب
¼ كوب عسل
ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
طريقة التحضير
- نسخن الفرن إلى 350 درجة وندهن الصينية بالزبدة أو بزيت جوز الهند ونتركها جانبا
- نهرس الموز بالشوكة في وعاء للخلط ثم نضيف باقي المكونات، ثم نستخدم المضرب لمزج كل شيء معا لمدة 30 ثانية.
- صب الخليط في الصينية ونقسم الموز الطازج من النصف بالطول، ثم وضعه على قمة الخليط.
- نطهي كيك الموز من 50 إلى60 دقيقة حتى ينضج تماما ويصبح جاهزا للتقديم.
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