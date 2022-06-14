خبز بالزيتون والأعشاب

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليك طريقة تحضير خبز شهي مع الزيتون والأعشاب لتعديه في مطبخك بسهولة، تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات

4 أكواب دقيق

ملعقتان كبيرتان خميرة فورية

ملعقة كبيرة بيكنغ بودر

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

كوب زبادي

ملعقة كبيرة خل

ملعقة كبيرة سكر

1/2 ملعقة صغيرة ملح

ماء دافئ للعجن

لخليط تغطية العجين

كوب بقدونس ورق متقطف دون عيدان

1/4 كوب زيت زيتون

ملعقتان كبيرتان زعتر

ملعقتان كبيرتان ريحان طازج ومفروم ناعم

كوب جبنة رومي مبشورة