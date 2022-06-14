خبز بالزيتون والأعشاب...

نقدم إليك طريقة تحضير خبز شهي مع الزيتون والأعشاب لتعديه في مطبخك بسهولة، تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».
المكونات
4 أكواب دقيق
ملعقتان كبيرتان خميرة فورية
ملعقة كبيرة بيكنغ بودر
3 ملاعق كبيرة زيت زيتون
كوب زبادي
ملعقة كبيرة خل
ملعقة كبيرة سكر
1/2 ملعقة صغيرة ملح
ماء دافئ للعجن
لخليط تغطية العجين
كوب بقدونس ورق متقطف دون عيدان
1/4 كوب زيت زيتون
ملعقتان كبيرتان زعتر
ملعقتان كبيرتان ريحان طازج ومفروم ناعم
كوب جبنة رومي مبشورة
طريقة التحضير
- في إناء نضع كوب الماء الدافئ والسكر الخميرة ونقلب ونضيف معهم ملعقة من الدقيق ونتركهم حتى يخمروا
- في كوب الزبادي نضع ملعقة الخل وملعقة واحدة من زيت الزيتون.
- في إناء للعجن نضع باقي الدقيق والبيكنغ بودر والملح. ننزل على خليط الدقيق بخليط الخميرة، ثم خليط الزبادي، و«نعجن جيدا لمدة لا تقل عن ٢٠ ق مع مراعاة وضع ملعقة من زيت الزيتون للم العجينة ثم ملعقة أخرى من زيت الزيتون بعد شوية ونعجن لحد العجينة مالونها يفتح وتنعم ونلمها ونحطها في بولة مدهونة زيت ونغطيها ونتركها في مكان دافئ إلى أن يتضاعف حجمها مرتين».
- نقوم بتنزيل العجينة بأطراف الأصابع ونرش دقيق على طاولة العمل ونفرد العجينة ونلفها رول وتقطع بسكين العجين قطع متساوية الحجم وتبطن قليلا على شكل مثلث.
لعمل خليط التغطية
- في بولة نضع زيت الزيتون والبقدونس والأعشاب والجبن المبشور ونقلبهم ونحضر صينية خبز وندهنها بالزيت ونأخذ كل قطعة ونغمسها في خليط الزيت ونحطها في الصينية كل واحدة فوق طرف الأخرى وتترك لتختمر مرة أخرى، وتدخل في فرن ساخن على الرف الأوسط على حرارة 220 لمدة 20 دقيقة تقريبا أو حتى يحمر الوجه وتصبح جاهزة للتقديم.
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