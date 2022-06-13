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دجاج مشوي بزيت الزيتون

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 يونيو 2022, 04:46 مساء
دجاج مشوي بزيت الزيتون
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تعرفي معنا على طريقة تحضير الدجاج المشوي مع زيت الزيتون الشهي، لإعداده في مطبخك والاستماتع بمذاقه الشهي من صنع يديك، وذلك وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات
دجاجة وزن متوسط
5 ملاعق كبيرة زيت زيتون
ملعقة صغيرة زعتر جاف
½ كوب عصير ليمون
2 فص ثوم مهروس
ملعقة كبيرة مستردة
ملعقة كبيرة عسل
ملح وفلفل حسب الرغبة
2 حزمة جرجير
2 عدد طماطم
ملعقة كبيرة زيت زيتون
ملعقة كبيرة خل بلسمك

طريقة التحضير
- نقوم بتجفيف الدجاج ونفتحها من الظهر في وعاء كبير، ونخلط المكونات كلها ما عدا العسل وندهن الدجاج بالخليط.
- ندخله في الفرن على حرارة 180 لمدة ساعة.
- بعد ذلك نخرجها من الفرن وندهن العسل ونضعه في الفرن لمدة 10 دقائق حتى ينضج تماما ويصبح جاهزا للتقديم.
 

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