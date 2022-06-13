دجاج مشوي بزيت الزيتون

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا على طريقة تحضير الدجاج المشوي مع زيت الزيتون الشهي، لإعداده في مطبخك والاستماتع بمذاقه الشهي من صنع يديك، وذلك وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

دجاجة وزن متوسط

5 ملاعق كبيرة زيت زيتون

ملعقة صغيرة زعتر جاف

½ كوب عصير ليمون

2 فص ثوم مهروس

ملعقة كبيرة مستردة

ملعقة كبيرة عسل

ملح وفلفل حسب الرغبة

2 حزمة جرجير

2 عدد طماطم

ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملعقة كبيرة خل بلسمك