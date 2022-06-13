دجاج مشوي بزيت الزيتون...

تعرفي معنا على طريقة تحضير الدجاج المشوي مع زيت الزيتون الشهي، لإعداده في مطبخك والاستماتع بمذاقه الشهي من صنع يديك، وذلك وفقا لموقع «الوصفة».
المكونات
دجاجة وزن متوسط
5 ملاعق كبيرة زيت زيتون
ملعقة صغيرة زعتر جاف
½ كوب عصير ليمون
2 فص ثوم مهروس
ملعقة كبيرة مستردة
ملعقة كبيرة عسل
ملح وفلفل حسب الرغبة
2 حزمة جرجير
2 عدد طماطم
ملعقة كبيرة زيت زيتون
ملعقة كبيرة خل بلسمك
طريقة التحضير
- نقوم بتجفيف الدجاج ونفتحها من الظهر في وعاء كبير، ونخلط المكونات كلها ما عدا العسل وندهن الدجاج بالخليط.
- ندخله في الفرن على حرارة 180 لمدة ساعة.
- بعد ذلك نخرجها من الفرن وندهن العسل ونضعه في الفرن لمدة 10 دقائق حتى ينضج تماما ويصبح جاهزا للتقديم.
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