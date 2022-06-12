مسقعة بالمفروم

القاهرة - بوابة الوسط

المسقعة من الأكلات المصرية البسيطة والشهية، فهي تعتمد بشكل أساسي على الباذنجان، ويمكنكِ عملها بأكثر من طريقة، ونقدم لكِ اليوم طريقة سهلة لتقديمها تعرفي عليها معنا.

المكونات

باذنجان رومي.

فلفل أخضر رومي أو حار.

½ كيلو لحم مفروم.

ثوم مفروم.

عصير طماطم.

ملح.

فلفل.

بهارات.

بصلة كبيرة.