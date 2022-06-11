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كفتة بالشوفان

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 يونيو 2022, 03:50 مساء
كفتة بالشوفان
كفتة اللحم بالشوفان وصفة سهلة وسريعة وصحية لأصحاب الحميات الغذائية
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كفتة اللحم بالشوفان وصفة سهلة وسريعة وصحية ومناسبة لأصحاب الحميات الغذائية وهي عبارة عن عجينة من اللحم والبصل والشوفان تُطهى بالفرن وتقدُّم.
تعرفي إلى طريقة تحضير كفتة اللحم بالشوفان معنا وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
نصف كيلو لحم مفروم
بصلة مفرومة ناعم
ملعقة ملح
ملعقة فلفل
ملعقة بيكينغ باودر
3 ملاعق شوفان ناعم
فحمة وزيت للتدخين

طريقة التحضير
- في وعاء نضع كلًا من اللحم والبصل ونعجن المكونات جيدًا.
- نضيف الملح والفلفل والبيكينغ باودر وفوقها الشوفان ونعجن المكونات مع بعضها جيدًا.
- نشكل من العجينة أصابع باليد أو على أعواد خشبية.
نصف الكفتة في صينية مدهونة زيت وندخلها البراد لنصف ساعة.
- بعدها نشويها بالفرن على درجة حرارة 180 ونحمرها من الأعلى وبعد أن تنضج نحمي فحمة ونضعها على زيت في قطعة قصدير ونغطيها لتتكسب رائحة الشواء ويصبح الطبق جاهزًا للتقديم.

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