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مشروم بالمعدنوس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 يونيو 2022, 12:14 مساء
مشروم بالمعدنوس
مشروم بالمعدنوس (الإنترنت)
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مشروم سوتيه من المقبلات اللذيذة التي تحضر إلى جانب الأطباق الرئيسية، وهو طبق سهل التحضير حيث يطهى الفطر مع الثوم والمعدنوس أو الكزبرة ويقدم.
تعرفي إلى طريقة تحضير مشروم سوتيه معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
300 غرام مشروم
بصلة صغيرة مفرومة
3 فصوص ثوم مفروم
ملعقة كبيرة زبدة
3 ملاعق كبيرة خل
3 ملاعق كبيرة صويا صوص
حفنة معدنوس مفروم
½ ملعقة صغيرة زعتر
½ ملعقة صغيرة فلفل أحمر
½ ملعقة صغيرة كمون

طريقة التحضير
- نسيح الزبدة في مقلاة ونضيف البصل ونحرك حتى يذبل ونضيف المشروم ونقلبه لبضع دقائق مع البصل.
- نضيف الفلفل الأحمر والزعتر والكمون ونحرك ونضيف الخل ونحرك ثم الثوم ونقلب المكونات معًا.
- نضيف الصويا صوص ونقلب المكونات جيدًا بعد أن يتسبك الصوص نضيف المعدنوس ونطبخ المكونات لبضع دقائق معًا حتى تنضج تمامًا وتصبح جاهزة للتقديم.

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