مشروم بالمعدنوس

القاهرة - بوابة الوسط

مشروم سوتيه من المقبلات اللذيذة التي تحضر إلى جانب الأطباق الرئيسية، وهو طبق سهل التحضير حيث يطهى الفطر مع الثوم والمعدنوس أو الكزبرة ويقدم.

تعرفي إلى طريقة تحضير مشروم سوتيه معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

300 غرام مشروم

بصلة صغيرة مفرومة

3 فصوص ثوم مفروم

ملعقة كبيرة زبدة

3 ملاعق كبيرة خل

3 ملاعق كبيرة صويا صوص

حفنة معدنوس مفروم

½ ملعقة صغيرة زعتر

½ ملعقة صغيرة فلفل أحمر

½ ملعقة صغيرة كمون