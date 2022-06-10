مبطن في الفرن...

تعرفي معنا إلى طريقة عمل المبطن الليبي الشهير في الفرن، بهذه الخطوات السهلة.
المقادير:
كيلوغرام بطاطا مقطعة حلقات
2 كوب لحم مفروم
1 بصل مفروم
كوب معدنوس
ملعقة كبيرة زيت
2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
ملعقة صغيرة فلفل أحمر
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة فلفل أسود
كوب بقسماط
بيضة مخفوقة
الطريقة:
في وعاء على النار ضعي الزيت ثم البصل حتى يتغير لونه.
ضعي اللحم والمعدنوس والصلصة والفلفل الأحمر والملح والفلفل الأسود.
قلبي حتى ينضج اللحم.
ضعي بين كل شريحتين بطاطا اللحم المفروم.
ضعي البطاطا في البيض والبقسماط.
ضعي البطاطا في الفرن.
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