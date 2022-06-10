مبطن في الفرن

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا إلى طريقة عمل المبطن الليبي الشهير في الفرن، بهذه الخطوات السهلة.

المقادير:

كيلوغرام بطاطا مقطعة حلقات

2 كوب لحم مفروم

1 بصل مفروم

كوب معدنوس

ملعقة كبيرة زيت

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

ملعقة صغيرة فلفل أحمر

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود

كوب بقسماط

بيضة مخفوقة