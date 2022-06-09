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باستا المشروم وصوص الترافل

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 يونيو 2022, 02:15 مساء
باستا المشروم وصوص الترافل
يدخل الترافل في العديد من الأطباق والحلويات، ومنها باستا المشروم (الإنترنت)
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باستا المشروم وصوص الترافل، وصفة إيطالية مميزة تجمع بين الباستا التقليدية والترافل أو الكمأة الغنية بالمذاق القوي والرائع الذي يضفي نكهة مميزة لهذا الطبق.

يدخل الترافل في العديد من الأطباق والحلويات، ومنها باستا المشروم مع صوص الترافل الفخمة والغنية بالمذاق القوي مقدمة من مطعم The Waterfront Kitchen للشيف برونو سانتا كروز، في فندق شانغريلا جدة، بحسب موقع «هي».

المكونات:
300 غرام باستا
150 غرام بصل أبيض
1 فص ثوم
3 غرامات زعتر طازج
75 غرام زبدة
50 ملل زيت زيتون
100 غرام مشروم أو فطر
2 غرام جوزة الطيب
5 غرام صلصة ترافل
76 غرام فطر المحار
75 غرام بورتوبيلو
1 لتر كريمة الطبخ
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

طريقة التحضير:
قطعي البصل والثوم إلى مكعبات صغيرة، وقطعي المشروم إلى شرائح.
في قدر عميق على النار، ذوبي الزبدة وزيت الزيتون ثم أضيفي البصل والثوم واتركي المكونات لمدة 3 دقائق أو حتى يحمر البصل.
أضيفي الزعتر والمشروم للقدر واطبخي المكونات لمدة 10 دقائق، ثم أضيفي الكريمة والبهارات.
اطهي الباستا على نار هادئة لمدة 10 دقائق أخرى في قدر آخر.
ارفعي الباستا عن النار وأضيفي إليها خليط المشروم ثم صلصة الترافل واخلطي المكونات جيدًا.
أضيفي جبنة البارميزان وشرائح الترافل الطازجة للزينة، ثم قدمي الطبق ساخنًا.

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