Atwasat

حمام بحشوة الفريك

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 يونيو 2022, 04:36 مساء
حمام بحشوة الفريك
alwasat radio

تعرفي معنا على طريقة سهلة وسريعة لتحضير الحمام بالفريك واستمتعي بتناوله مع عائلتك من صنع يديك، وذلك وفقًا لموقع «شهية».
المكونات
2 حمام مقطع
كوبان من الفريك
كوبان من الصلصة
كوبان من المرقة
حبة بصل مفروم
فصان من الثوم مفروم
زبد مكعبات
ملعقة صغيرة ملح وفلفل أسود
ملعقة صغيرة كزبرة
ملعقة صغيرة قرفة
ملعقة صغيرة نعناع جاف
ملعقة صغيرة سبع بهارات
ملعقة صغيرة بابريكا

طريقة التحضير
- اغسلي الحمام جيدًا وجففيه ثم تبلي الحمام بنصف خليط الملح والفلفل والقرفة والبهارات السبعة والبابريكا والنعناع المجفف.
- في طاسة، ضعي الزبد ليذوب ثم شوحي فيه البصل وبعده الثوم حتى يتغير اللون، ثم يوضع الفريك ويتحمر جيدًا ونتبله بنفس تتبيلة الحمام بكل أنواع البهارات السابق ذكرها.
- ضعي الصلصة على الفريك ثم المرقة وقلبي جيدًا، ثم ارفعيه من على النار.
- ضعي الفريك في قالب الفرن ثم اغرزي الحمام بداخله وغطيه بالفويل واخبزيه 40 دقيقة، أول 20 دقيقة على حرارة 200 درجة، ثم ارفعي الفويل واخفضي درجة الحرارة إلى 180 درجة، واتركيه في الفرن 20 دقيقة أخرى حتى ينضج تمامًا ويصبح جاهزًا للتقديم.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مقرب من بوتين في الصورة.. براد بيت يتهم أنجلينا جولي بقصد إيذائه

مقرب من بوتين في الصورة.. براد بيت يتهم أنجلينا جولي بقصد إيذائه
شاهد في «وسط الخبر»: هل ينجح المجلس الرئاسي في فك انسداد الأزمة السياسية؟

شاهد في «وسط الخبر»: هل ينجح المجلس الرئاسي في فك انسداد الأزمة السياسية؟
البنك الدولي يحذر من «ركود تضخمي» عالمي ويرفع توقعات النمو لشمال أفريقيا والشرق الأوسط

البنك الدولي يحذر من «ركود تضخمي» عالمي ويرفع توقعات النمو لشمال أفريقيا والشرق ...
في حديث سري مع زملائه.. محمد صلاح ينوي مغادرة «ليفربول» إلى «برشلونة»

في حديث سري مع زملائه.. محمد صلاح ينوي مغادرة «ليفربول» إلى «برشلونة»
«ريال مدريد» يحسم صفقة تشواميني

«ريال مدريد» يحسم صفقة تشواميني
ما قبل «22 يونيو».. وما بعده

ما قبل «22 يونيو».. وما بعده
تقرير أممي يتهم إسرائيل بكونها السبب الرئيسي للنزاع مع الفلسطينيين

تقرير أممي يتهم إسرائيل بكونها السبب الرئيسي للنزاع مع الفلسطينيين
نيران صديقة تحرم «فرسان المتوسط» من صدارة مبكرة في أفريقيا

نيران صديقة تحرم «فرسان المتوسط» من صدارة مبكرة في أفريقيا
تحليق لطائرات حربية أميركية وكورية جنوبية بعد اختبارات بيونغ يانغ الصاروخية

تحليق لطائرات حربية أميركية وكورية جنوبية بعد اختبارات بيونغ يانغ الصاروخية
طفل يبلغ عامين في فلوريدا يقتل والده برصاصة أطلقها عن طريق الخطأ

طفل يبلغ عامين في فلوريدا يقتل والده برصاصة أطلقها عن طريق الخطأ
شاهد في «اقتصاد بلس»: ارتفاع أسعار العقارات في ليبيا خلال 2022

شاهد في «اقتصاد بلس»: ارتفاع أسعار العقارات في ليبيا خلال 2022
وثائق: «وجهة ليبيا» كانت ضمن مشاورات بيغن وريغان لنقل اللاجئين الفلسطينيين من لبنان

وثائق: «وجهة ليبيا» كانت ضمن مشاورات بيغن وريغان لنقل اللاجئين الفلسطينيين من ...
بلعيد: الدستور التونسي الجديد سيخلو من المرجعية الإسلامية

بلعيد: الدستور التونسي الجديد سيخلو من المرجعية الإسلامية
في مقابلة خاصة عبر «WTV».. رادان غاسانين يكشف علاقته بإدارة الأهلي بنغازي وحلمه لقيادة المنتخب الليبي

في مقابلة خاصة عبر «WTV».. رادان غاسانين يكشف علاقته بإدارة الأهلي بنغازي وحلمه ...
بلينكن: التقارير حول «سرقة» روسيا للقمح الأوكراني «موثوقة»

بلينكن: التقارير حول «سرقة» روسيا للقمح الأوكراني «موثوقة»
«المركزي»: 11.1 مليار دولار قيمة استخدامات النقد الأجنبي منذ بداية العام

«المركزي»: 11.1 مليار دولار قيمة استخدامات النقد الأجنبي منذ بداية العام
نجل موريس أودان: «الحقيقة» حول جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر أهم من الاعتذار

نجل موريس أودان: «الحقيقة» حول جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر أهم من ...
إردوغان: تركيا لن ترفع معدلات الفائدة في مواجهة التضخم الهائل

إردوغان: تركيا لن ترفع معدلات الفائدة في مواجهة التضخم الهائل
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
كعكة التمر والشوفان لنظام صحي متكامل
كعكة التمر والشوفان لنظام صحي متكامل
فتة لحم لبنانية
فتة لحم لبنانية
طعام الشارع المكسيكي يفقد نكهته المميزة
طعام الشارع المكسيكي يفقد نكهته المميزة
ناجتس دجاج بالكينوا
ناجتس دجاج بالكينوا
كرات البطاطا بالشوفان
كرات البطاطا بالشوفان
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كفتة التونة بالبطاطا
كفتة التونة بالبطاطا...
دجاج بالكاري قليل السعرات
دجاج بالكاري قليل السعرات...
معكرونة القلاية الهوائية
معكرونة القلاية الهوائية...
سلطة الدجاج بالبرتقال
سلطة الدجاج بالبرتقال...
معكرونة البيتزا الشهية
معكرونة البيتزا الشهية...
المزيد
حمام بحشوة الفريك
حمام بحشوة الفريك...
حساء البروكلي بالجزر
حساء البروكلي بالجزر...
موزة بالشعرية
موزة بالشعرية...
كرات البطاطا بالشوفان
كرات البطاطا بالشوفان...
ناجتس دجاج بالكينوا
ناجتس دجاج بالكينوا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط