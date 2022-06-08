حساء البروكلي بالجزر...

تعرفي معنا على طريقة تحضير حساء البروكلي الشهي مع الجزر وأعديه في مطبخك بسهولة وذلك وفقا لموقع «شملولة».
المكونات
حبة بصل متوسطة الحجم
2 عدد جزر متوسط الحجم
بروكلي
2 فص ثوم
رشة فلفل أسود
رشة زعتر اختياري
2 كوب شوربة دجاج
2 كوب حليب
½ كوب جبن شيدر مبشور
طريقة التحضير
- في إناء على النار نضع معلقة زبدة ومعلقة كبيرة زيت زيتون ونضيف الجزر والبصل على نار متوسطة ثم نضيف الثوم المفروم والبروكلي.
- نزود البهارات وننزل بالشوربة ونتركها تنضج، في الخلاط نخلط المكونات كلها ونضيف الحليب والجبن وتصبح جاهزة للتقديم.
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