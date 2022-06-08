حساء البروكلي بالجزر

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا على طريقة تحضير حساء البروكلي الشهي مع الجزر وأعديه في مطبخك بسهولة وذلك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

حبة بصل متوسطة الحجم

2 عدد جزر متوسط الحجم

بروكلي

2 فص ثوم

رشة فلفل أسود

رشة زعتر اختياري

2 كوب شوربة دجاج

2 كوب حليب

½ كوب جبن شيدر مبشور