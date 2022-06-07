كرات البطاطا بالشوفان

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليك طريقة تحضير سهلة وسريعة لطبق شهي ومغذي وقليل السعرات الحرارية وهي كرات البطاطا بالشوفان لإعطائك المذاق المقرمش.

تعرفي على طريقة تحضيرها معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات

2 حبة بطاطا كبيرة مسلوقة

2 حبة بيض

ملعقة كبيرة بيكنغ بودر

½ كوب دقيق شوفان

¼ كوب رقائق شوفان

ملح و فلفل أسود حسب الذوق

ملعقة صفيرة بابريكا

ملعقة صغيرة ثوم بودر

2 ملعقة كبيرة شبت مفروم

ملعقة كبيرة زبادي يوناني

اسبراي زيت زيتون

أوراق كابوتشا للتقديم