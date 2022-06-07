نقدم إليك طريقة تحضير سهلة وسريعة لطبق شهي ومغذي وقليل السعرات الحرارية وهي كرات البطاطا بالشوفان لإعطائك المذاق المقرمش.
تعرفي على طريقة تحضيرها معنا وفقا لموقع «شهية».
المكونات
2 حبة بطاطا كبيرة مسلوقة
2 حبة بيض
ملعقة كبيرة بيكنغ بودر
½ كوب دقيق شوفان
¼ كوب رقائق شوفان
ملح و فلفل أسود حسب الذوق
ملعقة صفيرة بابريكا
ملعقة صغيرة ثوم بودر
2 ملعقة كبيرة شبت مفروم
ملعقة كبيرة زبادي يوناني
اسبراي زيت زيتون
أوراق كابوتشا للتقديم
طريقة التحضير
فى وعاء كبير نخلط جميع المكونات ونشكلهم كرات صغيرة الحجم ثم نرصهم على قالب فرن مبطن ورق زبدة.
- بالفرشاة أو اسبراي الزيت نرش عليهم زيت زيتون ثم ندخلهم فرن سابق التسخين على حرارة 200 حتى تمام النضج وتصبح جاهزة للتقديم.
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