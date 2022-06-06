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ناجتس دجاج بالكينوا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 يونيو 2022, 12:00 مساء
ناجتس دجاج بالكينوا
ناجتس دجاج بالكينوا (الإنترنت)
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نقدم لك اليوم وصفة سيقبل عليها أطفالك الصغار، وهي ناجتس دجاج بالكينوا، حسب «فتافيت».

المكونات:
نصف بصلة صغيرة
جزرة صغيرة
عود كرفس
فص ثوم
كوب كينوا
ملعقة كبيرة زيت زيتون
كيلوغرام صدور دجاج
كوب جبنة موتزريلا
نصف كوب جبنة بارميزان
ملح
فلفل أسود مجروش
نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة
نصف ملعقة صغيرة بصل بودرة
نصف ملعقة صغيرة بابريكا
نصف ملعقة صغيرة زعتر مجفف
كوب دقيق
بيضة
ملعقة لبن كبيرة
كوب بقسماط
زيت للقلي

طريقة التحضير:
فى طاسة نضع الزيت، والبصل، والجزر، والكرفس والثوم ونقلبهم حتى يصبح البصل شفافا.
يوضع الخضار فى محضر الطعام ويضرب حتى يتحول إلى معجون.
في بولة نخلط الخضار، والدجاج، والكينوا، والجبن، والتوابل ويشكل الخليط باليد.
يوضع البيض واللبن في طبق والدقيق في طبق والبقسماط في طبق.
توضع الناجتس في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط وتقلى في زيت ساخن.

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