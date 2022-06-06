ناجتس دجاج بالكينوا

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم لك اليوم وصفة سيقبل عليها أطفالك الصغار، وهي ناجتس دجاج بالكينوا، حسب «فتافيت».

المكونات:

نصف بصلة صغيرة

جزرة صغيرة

عود كرفس

فص ثوم

كوب كينوا

ملعقة كبيرة زيت زيتون

كيلوغرام صدور دجاج

كوب جبنة موتزريلا

نصف كوب جبنة بارميزان

ملح

فلفل أسود مجروش

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة

نصف ملعقة صغيرة بصل بودرة

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة زعتر مجفف

كوب دقيق

بيضة

ملعقة لبن كبيرة

كوب بقسماط

زيت للقلي