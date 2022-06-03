الكفتة اليوناني بخطوات سهلة...

نقدم لك طريقة تحضير الكفتة اليوناني الشهية، فتعلميها معنا وأعديها في مطبخك بكل سهولة لتعديها لكل أفراد أسرتك، حسب «شملولة».
المكونات والمقادير:
نصف كيلو لحمة مفرومة
1 حبة صغيرة بصل مفروم
فصان ثوم مفروم
ثلث كوب نعناع طازج مفروم
نصف كوب ماء
1 مكعب مرقة لحم
3 ملاعق كبيرة زيت
1 ملعقة كبيرة دقيق
1 ملعقة صغيرة زبد
1 ملعقة صغيرة زعتر مجفف
ملح
فلفل أسود مطحون
طريقة التحضير
نضع اللحمة المفرومة والبصل والثوم والنعناع والزعتر والملح والفلفل الأسود، في بولة عميقة، ونخلطها جيدًا.
نشكل خليط اللحمة المفرومة على هيئة كرات متوسطة الحجم.
في مقلاة غويطة غير قابلة للالتصاق على نار متوسطة، نضع الزيت حتى يسخن.
نضع كرات اللحم في المقلاة، ونقلبها برفق حتى يتغير لونها.
نرفع كرات اللحم من المقلاة، ونضعها جانبًا.
في نفس المقلاة، نضع الزبد والدقيق، ونقلبها جيدًا حتى يصبح لون الدقيق بنيًا فاتحًا.
نضيف إلى المقلاة، الماء ومرقة اللحم، ونقلبها قليلاً.
نضيف كرات اللحم، ونقلبه مع الصوص، ونتركه على نار هادئة حتى يثقل الصوص.
نضع الكفتة اليونانية في الطبق، ونصب فوقها الصوص.. وتصبح جاهزة للتقديم.
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