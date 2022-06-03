الكفتة اليوناني بخطوات سهلة

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم لك طريقة تحضير الكفتة اليوناني الشهية، فتعلميها معنا وأعديها في مطبخك بكل سهولة لتعديها لكل أفراد أسرتك، حسب «شملولة».

المكونات والمقادير:

نصف كيلو لحمة مفرومة

1 حبة صغيرة بصل مفروم

فصان ثوم مفروم

ثلث كوب نعناع طازج مفروم

نصف كوب ماء

1 مكعب مرقة لحم

3 ملاعق كبيرة زيت

1 ملعقة كبيرة دقيق

1 ملعقة صغيرة زبد

1 ملعقة صغيرة زعتر مجفف

ملح

فلفل أسود مطحون