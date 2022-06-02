سلطة الجزر والجبن

القاهرة - بوابة الوسط

السلطة مفيدة للغاية، نظرًا لما تحويه من عناصر غذائية عالية القيمة، واليوم نقدم لك طريقة تحضير سلطة الجزر والجبن، لتعديها لكل أفراد أسرتك.

المقادير:

أربع حبات متوسطة الحجم من الجزر.

حبتان من الفجل.

حبتان من الخيار.

عودان من البصل المقطع إلى شرائح رقيقة.

ملعقة كبيرة من المعدنوس المفروم.

ملعقة كبيرة من النعناع المفروم.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

كوب من جبن الفيتا مقطع إلى مكعبات صغيرة.

ملعقة صغيرة من السماق.

للتقديم: أوراق الخس.