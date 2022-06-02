السلطة مفيدة للغاية، نظرًا لما تحويه من عناصر غذائية عالية القيمة، واليوم نقدم لك طريقة تحضير سلطة الجزر والجبن، لتعديها لكل أفراد أسرتك.
المقادير:
أربع حبات متوسطة الحجم من الجزر.
حبتان من الفجل.
حبتان من الخيار.
عودان من البصل المقطع إلى شرائح رقيقة.
ملعقة كبيرة من المعدنوس المفروم.
ملعقة كبيرة من النعناع المفروم.
ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
كوب من جبن الفيتا مقطع إلى مكعبات صغيرة.
ملعقة صغيرة من السماق.
للتقديم: أوراق الخس.
طريقة التحضير
يوضع الجزر والفجل والخيار في محضرة الطعام، وتخلط المكونات لتقطيعها إلى قطع صغيرة.
توضع الخضراوات المقطعة في وعاء كبير.
يضاف إلى الخضراوات البصل، المعدنوس، النعناع والزيت، وتحرك السلطة جيدًا.
تسكب السلطة في طبق تقديم واسع.
يوزع الجبن وينثر السماق على السلطة، ثم تقدم.. وصحتين.
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