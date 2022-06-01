Atwasat

معكرونة البيتزا الشهية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 يونيو 2022, 04:34 مساء
معكرونة البيتزا الشهية
طريقة تحضير معكرونة البيتزا بوصفة سهلة وسريعة وشهية
alwasat radio

البيتزا من أكلاتنا المفضلة والمعكرونة من الأكلات السريعة، التي نعشق مذاقها، لذا نقدم لكم طريقة تحضير معكرونة البيتزا بنفس مذاق البيتزا الرائع، بوصفة سهلة وسريعة وشهية للغاية تكون جاهزة خلال نصف ساعة تقدم كعشاء خفيف أو على الغداء.
تعرفي معنا إلى طريقة تحضير معكرونة البيتزا الشهية، وفقا لموقع «شهية».

المكونات
¾ مغلف معكرونة أي نوع
بصلة مفرومة خشنة
3 ملاعق كبيرة زيت
3 فصوص ثوم مفروم
3 حبات بندورة مطحونة
2 ملعقة كبيرة معجون البندورة
½ كوب فطر مقطع
¼ كوب زيتون أسود شرائح
¾ كوب فلفل رومي ملون مقطع
½ كوب صدر دجاج مقطع مكعبات
ملح حسب الذوق
½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملعقة صغيرة بابريكا
ملعقة صغيرة أوريغانو
½ ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار
للتزيين:
برش موزاريلا
شرائح فلفل ملون
شرائح زيتون أسود

طريقة التحضير
- نسلق المعكرونة ونصفيها ونضعها جانبًا ونحمي الزيت في مقلاة ونضيف البصل والثوم ونحرك حتى يذبل ثم نضيف الفلفل الملون ونحرك حتى يذبل.
- نضيف الفطر والزيتون ونحرك حتى يذبل ونصفي المكونات ونضعها جانبًا ثم نضيف الدجاج ونتركه حتى تنضج.
- نزيل الدجاج من المقلاة ونضيف البندورة المطحونة ومعجون البندورة والتوابل أي الملح والفلفل والبابريكا والأوريغانو والفلفل الحار ونحرك ونترك الصلصة تغلي وتصبح ثقيلة القوام .
- نضيف فوق الصلصة كلًا من المعكرونة والخضار والدجاج ونحرك المكونات حتى تختلط مع بعضها جيدًا.
- نضع المعكرونة بالبيتزا في طبق بايركس وفوقها برش الموزاريلا ونزين بشرائح من الفلفل الملون والزيتون ورشة أوريغانو ونضعها في الفرن حتى تذوب الجبنة وبذلك تكون معكرونة البيتزا جاهزة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد .. متابعة خاصة من قناة «WTV» لمباراة المنتخب الوطني ضد بوتسوانا

شاهد .. متابعة خاصة من قناة «WTV» لمباراة المنتخب الوطني ضد بوتسوانا
رفيق والصقور يواصلان صدارة نهائيات الصعود للدوري الليبي الممتاز

رفيق والصقور يواصلان صدارة نهائيات الصعود للدوري الليبي الممتاز
بايدن يعلن تزويد أوكرانيا بـ«أنظمة صاروخية متطورة».. ومسؤول أميركي كبير يحدد نوعها

بايدن يعلن تزويد أوكرانيا بـ«أنظمة صاروخية متطورة».. ومسؤول أميركي كبير يحدد ...
رولان غاروس: نادال يجرد ديوكوفيتش من اللقب ويبلغ نصف النهائي للمرة 15

رولان غاروس: نادال يجرد ديوكوفيتش من اللقب ويبلغ نصف النهائي للمرة 15
رسميا.. 3 آلاف متفرج لمساندة المنتخب الوطني في مواجهة بوتسوانا

رسميا.. 3 آلاف متفرج لمساندة المنتخب الوطني في مواجهة بوتسوانا
عقيلة: خيار الاقتتال مرفوض وسرت الحل الضامن لعمل الحكومة تجنبًا لإراقة الدماء

عقيلة: خيار الاقتتال مرفوض وسرت الحل الضامن لعمل الحكومة تجنبًا لإراقة الدماء
استطلاع دولي: ثلث الليبيين يحصلون على المياه من الشبكة العمومية و45% من السكان يعتمدون على المياه المعدنية

استطلاع دولي: ثلث الليبيين يحصلون على المياه من الشبكة العمومية و45% من السكان ...
«بوابة الوسط» تحاور فتاتي الملاكمة الليبية.. صباح: مهمة جدا لاكتساب الثقة بالنفس.. هبة: أشعر بوجودي على الحلبة (صور)

«بوابة الوسط» تحاور فتاتي الملاكمة الليبية.. صباح: مهمة جدا لاكتساب الثقة ...
لافروف: حل أزمة الغذاء العالمية في يد الغرب وأوكرانيا

لافروف: حل أزمة الغذاء العالمية في يد الغرب وأوكرانيا
عقيلة: نعمل على صياغة دستور جديد للبلاد (فيديو)

عقيلة: نعمل على صياغة دستور جديد للبلاد (فيديو)
الثقافة دون أم وبالتالي لا أب!

الثقافة دون أم وبالتالي لا أب!
التضحية بحق الحياة لأجل حق دستوري

التضحية بحق الحياة لأجل حق دستوري
لافروف يزور تركيا لمناقشة إنشاء «ممرات آمنة» لتصدير الحبوب الأوكرانية

لافروف يزور تركيا لمناقشة إنشاء «ممرات آمنة» لتصدير الحبوب الأوكرانية
الاتحاد الأوروبي يقرر خفض وارداته من النفط الروسي بأكثر من الثلثين

الاتحاد الأوروبي يقرر خفض وارداته من النفط الروسي بأكثر من الثلثين
شاهد في «اقتصاد بلس»: أموال ليبيا.. مخاوف من سيناريو النفط مقابل الغذاء

شاهد في «اقتصاد بلس»: أموال ليبيا.. مخاوف من سيناريو النفط مقابل الغذاء
ميسي: بنزيما يستحق الفوز بالكرة الذهبية.. ولا أهتم لتصريحات ليفاندوفسكي

ميسي: بنزيما يستحق الفوز بالكرة الذهبية.. ولا أهتم لتصريحات ليفاندوفسكي
شاهد.. المحجوب يتحدث لقناة «الوسط» عن مخرجات «اجتماع طليطلة»

شاهد.. المحجوب يتحدث لقناة «الوسط» عن مخرجات «اجتماع طليطلة»
المحجوب: إطلاق عملية عسكرية برية مدعومة بغطاء جوي في جميع مناطق الجنوب

المحجوب: إطلاق عملية عسكرية برية مدعومة بغطاء جوي في جميع مناطق الجنوب
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
دحي بالطماطم على الطريقة التركية
دحي بالطماطم على الطريقة التركية
جمبري كنتاكي
جمبري كنتاكي
دجاج بالزعتر
دجاج بالزعتر
كرات البطاطا بالموزاريلا
كرات البطاطا بالموزاريلا
سمك بوري على الفحم
سمك بوري على الفحم
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كمونية على الطريقة السودانية
كمونية على الطريقة السودانية...
كفتة التونة بالبطاطا
كفتة التونة بالبطاطا...
دجاج بالكاري قليل السعرات
دجاج بالكاري قليل السعرات...
ورق عنب على الطريقة السورية
ورق عنب على الطريقة السورية...
بيتزا بالخضروات المشوية
بيتزا بالخضروات المشوية...
المزيد
معكرونة البيتزا الشهية
معكرونة البيتزا الشهية...
فطور صحي من الشوفان والقرفة
فطور صحي من الشوفان والقرفة...
وافل بالشوكولاتة والآيس كريم
وافل بالشوكولاتة والآيس كريم...
سمك بوري على الفحم
سمك بوري على الفحم...
كرات البطاطا بالموزاريلا
كرات البطاطا بالموزاريلا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط