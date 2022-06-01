معكرونة البيتزا الشهية

القاهرة - بوابة الوسط

البيتزا من أكلاتنا المفضلة والمعكرونة من الأكلات السريعة، التي نعشق مذاقها، لذا نقدم لكم طريقة تحضير معكرونة البيتزا بنفس مذاق البيتزا الرائع، بوصفة سهلة وسريعة وشهية للغاية تكون جاهزة خلال نصف ساعة تقدم كعشاء خفيف أو على الغداء.

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير معكرونة البيتزا الشهية، وفقا لموقع «شهية».

المكونات

¾ مغلف معكرونة أي نوع

بصلة مفرومة خشنة

3 ملاعق كبيرة زيت

3 فصوص ثوم مفروم

3 حبات بندورة مطحونة

2 ملعقة كبيرة معجون البندورة

½ كوب فطر مقطع

¼ كوب زيتون أسود شرائح

¾ كوب فلفل رومي ملون مقطع

½ كوب صدر دجاج مقطع مكعبات

ملح حسب الذوق

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة أوريغانو

½ ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار

للتزيين:

برش موزاريلا

شرائح فلفل ملون

شرائح زيتون أسود