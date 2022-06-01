فطور صحي من الشوفان والقرفة

القاهرة - بوابة الوسط

نُقدِّم إليك طريقة تحضير بان كيك الشوفان الصحي الخفيف لتعديه في مطبخكِ بسهولة وتستمتعي بمذاقه الشهي بسعرات حرارية قليلة، تعرفي إلى الطريقة معنا وفقًا لموقع «جمالك».

المكونات

كوب حليب ساخن

2/3 كوب شوفان

2/3 كوب دقيق متعدد الأغراض

ملعقتان كبيرتان سكر بني

ملعقة ونصف صغيرة بيكنغ بودر

نصف ملعقة صغيرة ملح

ربع ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

بيضتان

ملعقتان صغيرتان زبدة مذابة

نصف ملعقة صغيرة خلاصة فانيليا

ربع كوب حليب زبادي

ملعقتان صغيرتان زبد