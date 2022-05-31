وافل بالشوكولاتة والآيس كريم

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليك طريقة سهلة وسريعة لتحضير الوافل الشهي مع الشوكولاتة والآيس كريم، لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي من صنع يديكي وذلك وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

3 أكواب دقيق

بيضتان

½ كوب زيت

كوب حليب

½ كوب مياه

رشة ملح

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة كبيرة بيكنغ بودر

رشة فانيليا

شوكولاتة دهن للتزيين

فراولة وموز للتزيين

آيس كريم فانيليا للتزيين

رقائق شوكولاتة للتزيين