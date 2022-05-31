وافل بالشوكولاتة والآيس كريم...

نقدم إليك طريقة سهلة وسريعة لتحضير الوافل الشهي مع الشوكولاتة والآيس كريم، لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي من صنع يديكي وذلك وفقا لموقع «الوصفة».
المكونات
3 أكواب دقيق
بيضتان
½ كوب زيت
كوب حليب
½ كوب مياه
رشة ملح
ملعقة كبيرة سكر
ملعقة كبيرة بيكنغ بودر
رشة فانيليا
شوكولاتة دهن للتزيين
فراولة وموز للتزيين
آيس كريم فانيليا للتزيين
رقائق شوكولاتة للتزيين
طريقة التحضير
- في وعاء نخلط المكونات السائلة جيدا حتى تمتزج، ثم نضيف المواد الجافة تدريجيا.
- ونشغل آلة الوافل حتى تسخن جيدا ثم نضع الوافل حسب حجم الماكينة، وعند النضج نخرجها ونزين بالشوكولاتة.
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