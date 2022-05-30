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سمك بوري على الفحم

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 مايو 2022, 04:54 مساء
سمك بوري على الفحم
طريقة تحضير السمك البوري المشوي على الفحم لتعديه في مطبخك بسهولة (الإنترنت)
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تعرفي معنا على طريقة تحضير السمك البوري المشوي على الفحم، وأعديه في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات
عدد 3 سمكات بوري كبير الحجم
عدد 1 بصل مقطع قطع
حزمة بقدونس مفروم
حبتان فلفل أخضر رومي مقطعتان
حبة فلفل حار مقطع
حبتان طماطم مقطعتان قطعا صغيرة
ملعقة كبيرة ملح حسب الذوق
رشة فلفل أسود
ملعقة صغيرة كزبرة
ملعقة كبيرة كمون
ملعقة صغيرة بابريكا
½ كوب ليمون عصير
6 فص ثوم مهروس
ملعقتان كبيرتان زيت نباتي
ليمونتان مقطعتان شرائح
فحم للشوى

طريقة التحضير
- فى وعاء كبير نضع كل الخضار مع التوابل ونقلبهم معا ونضيف عصير الليمون والزيت ونقلبهم حتى تمتزج كل المكونات.
- نحشى بطن السمك بالخضار ونضعها على الفحم ونضع شرائح ليمون على السمك.
- نقلب السمك على الفحم لينضج من الجانب الآخر.
- ونضع صوص من السلطة على السمك أثناء الشوى ويصبح جاهزا للتقديم.

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