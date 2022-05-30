سمك بوري على الفحم

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا على طريقة تحضير السمك البوري المشوي على الفحم، وأعديه في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

عدد 3 سمكات بوري كبير الحجم

عدد 1 بصل مقطع قطع

حزمة بقدونس مفروم

حبتان فلفل أخضر رومي مقطعتان

حبة فلفل حار مقطع

حبتان طماطم مقطعتان قطعا صغيرة

ملعقة كبيرة ملح حسب الذوق

رشة فلفل أسود

ملعقة صغيرة كزبرة

ملعقة كبيرة كمون

ملعقة صغيرة بابريكا

½ كوب ليمون عصير

6 فص ثوم مهروس

ملعقتان كبيرتان زيت نباتي

ليمونتان مقطعتان شرائح

فحم للشوى