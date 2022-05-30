كرات البطاطا بالموزاريلا

القاهرة - بوابة الوسط

كرات البطاطا بالجبن الموزاريلا ستكون دائمًا إلى جانب أطباقك الرئيسية، بعد أن تجربيها فهي لذيذة جدًا وسهلة، والجميع سيحب لونها الذهبي وقرمشتها الرائعة.

تعرفي على طريقة تحضيرها معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

ثمرتا بطاطا مسلوقتان.

ملعقتان كبيرتان بصل ناعم.

ملعقتان كبيرتان فلفل أخضر حار مفروم.

ملعقتان كبيرتان معدنوس مفروم.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة رقائق فلفل أحمر.

ملعقة صغيرة أوريغانو.

¼ كوب بقسماط.

ملعقة صغيرة ثوم مهروس.

مربعات موزاريلا.

زيت للقلي.

لتحضير الطبقة المقرمشة:

دقيق.

ماء.

بقسماط.