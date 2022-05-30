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كرات البطاطا بالموزاريلا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 مايو 2022, 11:56 صباحا
كرات البطاطا بالموزاريلا
طريقة سهلة لتحضير كرات البطاطا الشهية بالجبن
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كرات البطاطا بالجبن الموزاريلا ستكون دائمًا إلى جانب أطباقك الرئيسية، بعد أن تجربيها فهي لذيذة جدًا وسهلة، والجميع سيحب لونها الذهبي وقرمشتها الرائعة.
تعرفي على طريقة تحضيرها معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
ثمرتا بطاطا مسلوقتان.
ملعقتان كبيرتان بصل ناعم.
ملعقتان كبيرتان فلفل أخضر حار مفروم.
ملعقتان كبيرتان معدنوس مفروم.
ملعقة صغيرة ملح.
ملعقة صغيرة رقائق فلفل أحمر.
ملعقة صغيرة أوريغانو.
¼ كوب بقسماط.
ملعقة صغيرة ثوم مهروس.
مربعات موزاريلا.
زيت للقلي.
لتحضير الطبقة المقرمشة:
دقيق.
ماء.
بقسماط.

طريقة التحضير
- نبشر البطاطا المسلوقة ونضعها في وعاء ونضيف عليها كلًا من البصل والفلفل الحار والمعدنوس والثوم ونعجن.
- نضيف البهارات، أي كل من الملح والفلفل الأحمر والأوريغانو والبقسماط ونعجن جيدًا.
- نشكل أقراصًا من العجينة، ثم نضع في كل منها مربع موزاريلا ونغلق القرص بإحكام حتى تتشكل لدينا كرات.
- نغمر الكرات بالدقيق جيدًا ثم نخلط في وعاء القليل من الدقيق بالماء ونغمر الكرات فيه ثم نغمرها بالبقسماط.
نحمي زيت القلي ونقلي فيه الكرات حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.
- نصفيها من الزيت ونضعها في وعاء التقديم، وبذلك تكون جاهزة للتقديم.
 

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