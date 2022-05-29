دجاج بالزعتر

القاهرة - بوابة الوسط

الدجاج بالزعتر من الوصفات السريعة، التي لا تحتاج أي جهد عند عودتكم متعبين من العمل، فهي عبارة عن قطع دجاج مطبوخة مع الزعتر والفلفل الأحمر بصوص كريمي شهي.

تعرفي إلى الطريقة معنا واعديها بنفسكِ وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

2 صدر دجاج مكعبات.

½ كوب كريمة.

ملح حسب الذوق.

ملعقة صغيرة زعتر.

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

ملعقة صغيرة فلفل أحمر.

بصلة مبشورة.