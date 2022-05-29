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دجاج بالزعتر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 29 مايو 2022, 12:48 مساء
دجاج بالزعتر
الدجاج بالزعتر من الوصفات السريعة والشهية ويحبها الجميع
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الدجاج بالزعتر من الوصفات السريعة، التي لا تحتاج أي جهد عند عودتكم متعبين من العمل، فهي عبارة عن قطع دجاج مطبوخة مع الزعتر والفلفل الأحمر بصوص كريمي شهي.
تعرفي إلى الطريقة معنا واعديها بنفسكِ وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
2 صدر دجاج مكعبات.
½ كوب كريمة.
ملح حسب الذوق.
ملعقة صغيرة زعتر.
3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.
ملعقة صغيرة فلفل أحمر.
بصلة مبشورة.

طريقة التحضير
- نضع الدجاج في كيس نايلون ونضيف كلًا من الزعتر وزيت الزيتون والفلفل الأحمر والبصل.
- نحرك المكونات في الكيس جيدًا حتى تمتزج النكهات تمامًا ونتركها في البراد ساعتين على الأقل.
- نضع الدجاج في مقلاة ونقلبه حتى ينضج ويكتسب لونًا من جميع الأطراف لنحو 10 دقائق.
- بعدها نضيف الكريمة والملح ونحرك ونتركها تغلي وتتسبك مع قطع الدجاج حتى تنضج تمامًا وتصبح جاهزة للتقديم.

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