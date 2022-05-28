جمبري كنتاكي

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليك طريقة الجمبري المقلي بطريقة كنتاكي، والخلطة السرية لنفس المذاق المميز وكل ذلك لتحضريه في البيت بكل سهولة ومذاق رائع وقرمشة لا تقاوم، حسب «الوصفة».

المكونات

½ كيلو جمبري

ملعقة صغيرة ثوم مهروس

ملعقة صغيرة شطة (هريسة حارة)

½ ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة كمون

½ ملعقة صغيرة ثوم بودرة

ملعقة كبيرة عصير ليمون

زيت للقلي

لتحضير الطبقة المقرمشة:

دقيق

½ ملعقة صغيرة كركم

½ ملعقة صغيرة كمون

½ ملعقة صغيرة ملح

ملعقة كبيرة نشا