جمبري كنتاكي...

نقدم إليك طريقة الجمبري المقلي بطريقة كنتاكي، والخلطة السرية لنفس المذاق المميز وكل ذلك لتحضريه في البيت بكل سهولة ومذاق رائع وقرمشة لا تقاوم، حسب «الوصفة».
المكونات
½ كيلو جمبري
ملعقة صغيرة ثوم مهروس
ملعقة صغيرة شطة (هريسة حارة)
½ ملعقة صغيرة ملح
½ ملعقة صغيرة كمون
½ ملعقة صغيرة ثوم بودرة
ملعقة كبيرة عصير ليمون
زيت للقلي
لتحضير الطبقة المقرمشة:
دقيق
½ ملعقة صغيرة كركم
½ ملعقة صغيرة كمون
½ ملعقة صغيرة ملح
ملعقة كبيرة نشا
طريقة التحضير
- نضع الجمبري في وعاء ونضيف عليه الثوم المهروس والبودرة والشطة والملح والكمون وعصير الليمون.
- نحرك الجمبري مع التوابل حتى تتوزع جيدًا ثم نغطيه ونضعه في البراد ساعة ليمتص النكهات.
- نخلط في وعاء مكونات الطبقة المقرمشة ونضع ملعقتين منه مع القليل من الماء فوق الجمبري ونحرك.
- بعدها نخرج قطع الجمبري من المزيج السائل ونغطيها بخليط الدقيق ثم نعيدها للمزيج ثم بالدقيق.
- نحمي زيت القلي ونضع به رشة كركم وقطع الجمبري حتى تصبح ذهبية ومقرمشة نصفيها ونقدمها.
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