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دحي بالطماطم على الطريقة التركية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 مايو 2022, 12:22 مساء
دحي بالطماطم على الطريقة التركية
حضري الدحي بالطماطم على الطريقة التركية بوصفة سريعة للفطور أو العشاء (الإنترنت)
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نقدم إليك وصفة تحضير الدحي بالطماطم على الطريقة التركية.. وصفة سريعة للفطور أو العشاء ولذيذة للغاية.
وتتكون هذه الوصفة من بيض وطماطم تقلى بالزبدة، وتكون جاهزة للتقديم في دقائق، وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
3 حبات طماطم
3 بيضات
1 ½ ملعقة كبيرة زبدة
ملح
فلفل أسود

طريقة التحضير
- نقشر الطماطم ونقطعها مكعبات صغيرة ثم نسيح الزبدة في مقلاة ونضعها فيها.
- نحرك الطماطم من حين لآخر حتى تذبل وتتسبك جيدًا ويجف ماؤها قليلًا.
- نضع ملحا وفلفل أسود ونحرك ثم نضيف البيض فوقها ويمكن تركه كما هو أو تحريكه مع الطماطم.
- نترك البيض على نار هادئة حتى ينضج تمامًا وبذلك يكون جاهزًا للتقديم.

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