دحي بالطماطم على الطريقة التركية

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليك وصفة تحضير الدحي بالطماطم على الطريقة التركية.. وصفة سريعة للفطور أو العشاء ولذيذة للغاية.

وتتكون هذه الوصفة من بيض وطماطم تقلى بالزبدة، وتكون جاهزة للتقديم في دقائق، وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

3 حبات طماطم

3 بيضات

1 ½ ملعقة كبيرة زبدة

ملح

فلفل أسود