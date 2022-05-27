معكرونة القلاية الهوائية

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا إلى طريقة عمل معكرونة في القلاية الهوائية، في خطوات سهلة وبسيطة، حسب وصفة «أطيب طبخة».

المكوّنات

4 ملاعق كبيرة زيت نباتي

500 غرام لحم مفروم

رشة ملح

فلفل أسود

ثمرة بصل مفروم

صلصة طماطم

500 غرام معكرونة مسلوقة