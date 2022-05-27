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معكرونة القلاية الهوائية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 27 مايو 2022, 12:00 مساء
معكرونة القلاية الهوائية
معكرونة في القلاية الهوائية (الإنترنت)
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تعرفي معنا إلى طريقة عمل معكرونة في القلاية الهوائية، في خطوات سهلة وبسيطة، حسب وصفة «أطيب طبخة».

المكوّنات
4 ملاعق كبيرة زيت نباتي
500 غرام لحم مفروم
رشة ملح
فلفل أسود
ثمرة بصل مفروم
صلصة طماطم
500 غرام معكرونة مسلوقة

الطريقة
نحمي القلاية الهوائية ثم نزيد الزيت ونقلي فيه البصل حتى يذبل.
نضيف اللحم وننكه بالملح والفلفل الاسود ونقلب حتى تتداخل المكونات.
نغطي القلاية الهوائية ونتركها على حرارة 180 درجة مئوية حتى ينضج اللحم.
نضيف صلصة الطماطم ونترك الخليط يغلي لحوالي 5 دقائق ثم نضيف المعكرونة ونقلب.
نغطي القلاية الهوائية لحوالي 5 دقائق ثم نسكب المعكرونة في طبق التقديم.. وصحتين.

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