سموثي الشوكولاتة دون حليب...

سموثي الشوكولاتة الرائع، لكن دون مشتقات الألبان مثل الحليب وغيرها، هي وصفة سترضي عشاق الشوكولاتة كونها غنية بالطعم والفوائد الصحية، نقدمها لك، وفقًا لموقع «هي».
المكونات:
كوب ماء جوز الهند.
مغرفة بروتين بنكهة الفانيلا.
موزة مجمدة.
القليل من الكوسة المجمدة.
القليل من الأفوكادو المجمدة.
½ كوب كرز مجمد.
ملعقة طعام بودرة الكاكاو.
ملعقة طعام زبدة اللوز.
للتزيين:
توت الغوجي.
حبيبات الكاكاو.
جوز الهند المبشور.
رشة من زبدة اللوز.
طريقة التحضير:
في الخلاط الكهربائي، ضعي ماء جوز الهند والبروتين والموز والكوسة والأفوكادو والكرز وبودرة الكاكاو وزبدة اللوز.
اخلطي المكونات لحين الحصول على مزيج سميك إنما ناعم.
اسكبي مزيج السموثي في صحن التقديم وزينيه بتوت الغوجي وحبيبات الشوكولاتة وجوز الهند وزبدة اللوز ثم قدميه.
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