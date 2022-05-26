سموثي الشوكولاتة دون حليب

القاهرة - بوابة الوسط

سموثي الشوكولاتة الرائع، لكن دون مشتقات الألبان مثل الحليب وغيرها، هي وصفة سترضي عشاق الشوكولاتة كونها غنية بالطعم والفوائد الصحية، نقدمها لك، وفقًا لموقع «هي».

المكونات:

كوب ماء جوز الهند.

مغرفة بروتين بنكهة الفانيلا.

موزة مجمدة.

القليل من الكوسة المجمدة.

القليل من الأفوكادو المجمدة.

½ كوب كرز مجمد.

ملعقة طعام بودرة الكاكاو.

ملعقة طعام زبدة اللوز.

للتزيين:

توت الغوجي.

حبيبات الكاكاو.

جوز الهند المبشور.

رشة من زبدة اللوز.