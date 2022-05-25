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سلطة الدجاج بالبرتقال

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 25 مايو 2022, 02:00 مساء
سلطة الدجاج بالبرتقال
طبق السلطة من الأطباق مرتفعة القيمة الغذائية (الإنترنت)
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طبق السلطة من الأطباق مرتفعة القيمة الغذائية، وخصوصا عندما تكون الفاكهة أحد مكوناتها، اليوم نقدم لكِ عزيزتي وصفة لذيذة ومفيدة من السلطة، هي طريقة عمل سلطة الدجاج بالبرتقال.

وطريقة عمل سلطة الدجاج بالبرتقال من السلطات الشهية التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك، وفي العزائم، لذا تعلميها معنا اليوم، وفق موقع «هي».

المكونات:
1 حبة برتقال مقشرة ومقطعة مكعبات
2 صدر دجاج مغسولة جيدا ومقطعة شرائح
2 ملعقة كبير جوز
2 كوب خس مفروم
1 حبة أفوكادو مقشرة ومقطعة مربعات
رشة فلفل أسود
ملح حسب الرغبة

مقادير الصلصة:
عصير ½ حبة برتقال
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1 ملعقة كبيرة مستردة
1 ملعقة صغيرة عسل
5 أوراق خس مغسولة جيدًا للتزيين

طريقة التحضير:
لتحضير صلصة السلطة، أحضري بولة صغيرة، واخلطي فيها كلًا من زيت الزيتون والماسترد والعسل وعصير البرتقال، وقلبي جيدًا حتى تمتزج المكونات.
تبلي الدجاج بالملح والفلفل الأسود جيدًا.
ادهني الدجاج بالقليل من زيت الزيتون، وضعيه في صينية، وأدخليه الفرن على درجة حرارة متوسطة، واشويه حتى ينضج، ثم أزيليه من الفرن واتركيه ليبرد قليلًا.
في وعاء عميق ومناسب، اخلطي كلًا من الخس مع البرتقال والدجاج والأفوكادو والجوز.
أضيفي صلصة السلطة وحركي المزيج لتمتزج المكونات جيدًا، ثم قدمي السلطة بعد تزيينها بأوراق الخس.

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