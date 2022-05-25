سلطة الدجاج بالبرتقال

القاهرة - بوابة الوسط

طبق السلطة من الأطباق مرتفعة القيمة الغذائية، وخصوصا عندما تكون الفاكهة أحد مكوناتها، اليوم نقدم لكِ عزيزتي وصفة لذيذة ومفيدة من السلطة، هي طريقة عمل سلطة الدجاج بالبرتقال.

وطريقة عمل سلطة الدجاج بالبرتقال من السلطات الشهية التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك، وفي العزائم، لذا تعلميها معنا اليوم، وفق موقع «هي».

المكونات:

1 حبة برتقال مقشرة ومقطعة مكعبات

2 صدر دجاج مغسولة جيدا ومقطعة شرائح

2 ملعقة كبير جوز

2 كوب خس مفروم

1 حبة أفوكادو مقشرة ومقطعة مربعات

رشة فلفل أسود

ملح حسب الرغبة

مقادير الصلصة:

عصير ½ حبة برتقال

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة مستردة

1 ملعقة صغيرة عسل

5 أوراق خس مغسولة جيدًا للتزيين