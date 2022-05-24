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كفتة التونة بالبطاطا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 24 مايو 2022, 11:31 صباحا
كفتة التونة بالبطاطا
حضري كفتة شهية ومغذية من التونة والبطاطا (الإنترنت)
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كفتة التونة بالبطاطا عبارة عن عجينة من التونة والبطاطا المسلوقة، معجونة مع بعض ومشكلة أصابع مغطاة بطبقة مقلية مقرمشة مذاقها رائع ومغذية.

المكونات
علبتان من التونة مصفاة ومفتتة
بصلة مفرومة
نصف كوب بقدونس مفروم
4 فصوص ثوم مهروس
ملح حسب الذوق
رشة فلفل
كمون
بابريكا
3 ملاعق كبيرة كعك مطحون
ربع فنجان قهوة عصير ليمون
3 حبات بطاطا مسلوقة ومهروسة
زيت للقلي
للتغميس:
كوب دقيق
بيضتان
كوب حليب
ملح وفلفل
كوب كعك مطحون

طريقة التحضير
- في وعاء نضع كلاً من التونة والبصل والبقدونس والثوم والكعك المطحون وملح وفلفل وكمون وبابريكا وفوقه عصير الليمون ونحرك جيدًا.
- وأخيرًا نضيف البطاطا المسلوقة ثم نعجنها جيدًا ونشكلها على هيئة أصابع.
- نخلط في وعاء كلاً من البيض والحليب وملح وفلفل ثم نغمس الأصابع بالدقيق ثم مزيج الحليب ثم الكعك المطحون.
- نصفها على ورق زبدة في صحن وندخلها البراد لنصف ساعة حتى تتماسك.
- نحمي زيت القلي جيدًا ثم نقليها حتى تأخذ اللون الذهبي وتصبح مقرمشة.
- نصفيها من الزيت جيدًا وتصبح جاهزة للتقديم.

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