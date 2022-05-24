كفتة التونة بالبطاطا

القاهرة - بوابة الوسط

كفتة التونة بالبطاطا عبارة عن عجينة من التونة والبطاطا المسلوقة، معجونة مع بعض ومشكلة أصابع مغطاة بطبقة مقلية مقرمشة مذاقها رائع ومغذية.

المكونات

علبتان من التونة مصفاة ومفتتة

بصلة مفرومة

نصف كوب بقدونس مفروم

4 فصوص ثوم مهروس

ملح حسب الذوق

رشة فلفل

كمون

بابريكا

3 ملاعق كبيرة كعك مطحون

ربع فنجان قهوة عصير ليمون

3 حبات بطاطا مسلوقة ومهروسة

زيت للقلي

للتغميس:

كوب دقيق

بيضتان

كوب حليب

ملح وفلفل

كوب كعك مطحون