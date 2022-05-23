دجاج بالكاري قليل السعرات

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا على طريقة تحضير دجاج بالكاري شهي لتعديه في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقه بسعرات حرارية قليلة للحفاظ على حميتكِ الغذائية.

تعرفي على الطريقة معنا وأعديها بنفسك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

500 غرام صدور الدجاج المقطع قطعًا متساوية.

20 غرام زبد.

2 فص ثوم مفروم.

50 غرام بصل مفروم.

جزرة مقطعة شرائح أو مكعبات حسب الرغبة.

كرات مقطعة شرائح أو مكعبات حسب الرغبة.

كرفس مقطع شرائح أو مكعبات حسب الرغبة.

2 عدد فلفل ألوان مقطع شرائح أو مكعبات حسب الرغبة.

زنجبيل

50 غرام كاري.

½ ملعقة صغيرة ملح.

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود أو أبيض.