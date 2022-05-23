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دجاج بالكاري قليل السعرات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 مايو 2022, 04:43 مساء
دجاج بالكاري قليل السعرات
دجاج بالكاري لايت شهي للحفاظ على الحمية الغذائية (الإنترنت)
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تعرفي معنا على طريقة تحضير دجاج بالكاري شهي لتعديه في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقه بسعرات حرارية قليلة للحفاظ على حميتكِ الغذائية.
تعرفي على الطريقة معنا وأعديها بنفسك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
500 غرام صدور الدجاج المقطع قطعًا متساوية.
20 غرام زبد.
2 فص ثوم مفروم.
50 غرام بصل مفروم.
جزرة مقطعة شرائح أو مكعبات حسب الرغبة.
كرات مقطعة شرائح أو مكعبات حسب الرغبة.
كرفس مقطع شرائح أو مكعبات حسب الرغبة.
2 عدد فلفل ألوان مقطع شرائح أو مكعبات حسب الرغبة.
زنجبيل
50 غرام كاري.
½ ملعقة صغيرة ملح.
½ ملعقة صغيرة فلفل أسود أو أبيض.

طريقة التحضير
- في طاسة على النار نضع الزبد، ثم نضيف إليه كل من البصل والثوم والزنجبيل.
- ثم نضيف الدجاج إلى مزيج البصل، ويقلب لمدة عشر دقائق.
- نقوم بوضع الخضراوات المقطعة مع الكرفس والكرات للدجاج.
- نضع الكاري ونغطي هذا المزيج بالماء ونتبل بالملح والفلفل إليه.
- نترك الدجاج على نار هادئة، حتى ينضج ويصبح جاهزًا للتقديم.

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