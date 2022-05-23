تكساس تشيلي فرايز

القاهرة - بوابة الوسط

تكساس تشيلي فرايز وصفة لذيذة لا تقاوم بشكلها ومذاقها، وهي عبارة عن عن طبقة بطاطا مقلية فوقها لحمة مع صلصة حمراء وعلى وجهها جبنة موزاريلا وشيدر شهية.

تعلمي طريقة تحضير تشيلي فرايز معنا وأعديها بنفسك، وفقًا لموقع «الوصفة».

المكونات

5 حبات بطاطا مقشرة ومقطعة أصابع

زيت للقلي

بصلة مفرومة

ربع كيلو لحمة

ملعقة ثوم مهروس

4 ملاعق زيت

نصف ملعقة ملح

نصف ملعقة فلفل أسود

نصف ملعقة فلفل أحمر

نصف ملعقة كمون

نصف ملعقة كزبرة

نصف ملعقة بابريكا

ملعقتا معجون طماطم

حبتان طماطم مفروم

حبة فليفلة خضراء حارة

كوب جبنة موزاريلا وشيدر

للتزيين:

هلابينو (مخلل فلفل حار)

بصل أخضر