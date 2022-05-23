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تكساس تشيلي فرايز

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 مايو 2022, 12:11 مساء
تكساس تشيلي فرايز
بطاطا بالصلصة والجبن والهلابينو أعديها في مطبخك
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تكساس تشيلي فرايز وصفة لذيذة لا تقاوم بشكلها ومذاقها، وهي عبارة عن عن طبقة بطاطا مقلية فوقها لحمة مع صلصة حمراء وعلى وجهها جبنة موزاريلا وشيدر شهية.
تعلمي طريقة تحضير تشيلي فرايز معنا وأعديها بنفسك، وفقًا لموقع «الوصفة».

المكونات
5 حبات بطاطا مقشرة ومقطعة أصابع
زيت للقلي
بصلة مفرومة
ربع كيلو لحمة
ملعقة ثوم مهروس
4 ملاعق زيت
نصف ملعقة ملح
نصف ملعقة فلفل أسود
نصف ملعقة فلفل أحمر
نصف ملعقة كمون
نصف ملعقة كزبرة
نصف ملعقة بابريكا
ملعقتا معجون طماطم
حبتان طماطم مفروم
حبة فليفلة خضراء حارة
كوب جبنة موزاريلا وشيدر
للتزيين:
هلابينو (مخلل فلفل حار)
بصل أخضر

طريقة التحضير
- نقلي البطاطا حتى تصبح ذهبية ومقرمشة ونتركها جانبًا.
- في طنجرة نضع ٤ ملاعق زيت وفوقه البصل والثوم نحرك حتى تذبل.
- نضيف اللحمة والملح والبهارات التي ذكرناها سابقا ونخلطها جيدًا ونضيف الطماطم ومعجون الطماطم والفليفلة الخضراء الحارة نحركها جيدًا ونتركها لعشر دقائق تتسبك.
- في طبق التقديم نضع طبقة البطاطا المقلية وفوقها طبقة اللحمة التي حضرناها وعلى الوجه نضع طبقة الجبنة ثم ندخل الطبق للفرن الحرارة من الأعلى حتى تذوب الجبنة.
- نخرج الطبق ونزين الوجه بالهلابينو والبصل الأخضر وتصبح جاهزة للتقديم.

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