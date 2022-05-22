حواوشي الـ«سي فود»

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليك طريقة مختلفة لإعداد الحواوشي عن طريق استخدام الـ«سي فود».

تعرفي على الطريقة معنا وأعديها في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

1/4 كيلو جمبري مقشر وطازج.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1/4 كيلو كاليماري طازج.

ملعقة صغيرة كسبرة ناشفة.

بصلة متوسطة مفرومة فرمًا ناعمًا جدًا.

خبز بلدي طازج.