Atwasat

حواوشي الـ«سي فود»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 مايو 2022, 04:54 مساء
حواوشي الـ«سي فود»
حواوشي شهي بالـ«سي فود» (الإنترنت)
alwasat radio

نقدم إليك طريقة مختلفة لإعداد الحواوشي عن طريق استخدام الـ«سي فود».
تعرفي على الطريقة معنا وأعديها في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
1/4 كيلو جمبري مقشر وطازج.
ملعقة صغيرة ملح.
ملعقة صغيرة فلفل أسود.
1/4 كيلو كاليماري طازج.
ملعقة صغيرة كسبرة ناشفة.
بصلة متوسطة مفرومة فرمًا ناعمًا جدًا.
خبز بلدي طازج.

طريقة لتحضير
- يتم خلط الجمبري والكاليماري في الكبة حتى يفرم فرمًا خشنًا.
- يوضع الملح والفلفل والكسبرة على الخليط، مع إضافة البصلة المفرومة، وتخلط المكونات.
- نضع المكونات داخل خبز بلدي.
- نضعها داخل ورق فويل مدهون بزيت، وندخلها الفرن حتى تنضج تمامًا.. وتصبح جاهزة للتقديم.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الصحة العالمية» تدعو لاتخاذ إجراءات أكثر لمواجهة انتشار «جدري القرود»

«الصحة العالمية» تدعو لاتخاذ إجراءات أكثر لمواجهة انتشار «جدري القرود»
ما هي علاقة فصيلة الدم بالعدوى والإصابة بالمرض؟

ما هي علاقة فصيلة الدم بالعدوى والإصابة بالمرض؟
الفنان صالح العبار موهبة «الديجيتال»

الفنان صالح العبار موهبة «الديجيتال»
خنادق وكتل إسمنتية.. كيف تستعد خاركيف لصد هجوم روسي ثانٍ؟

خنادق وكتل إسمنتية.. كيف تستعد خاركيف لصد هجوم روسي ثانٍ؟
رسميا.. الخليفي يعلن تمديد عقد مبابي مع «سان جيرمان» حتى 2025 من «بارك دي برانس»

رسميا.. الخليفي يعلن تمديد عقد مبابي مع «سان جيرمان» حتى 2025 من «بارك دي برانس»
«موند أفريك» يكشف «طبخة فرنسية» تدار حول ليبيا

«موند أفريك» يكشف «طبخة فرنسية» تدار حول ليبيا
عقوبات روسية على زوجة رئيس الوزراء الكندي

عقوبات روسية على زوجة رئيس الوزراء الكندي
اقتصاد بلس (18 مايو 2022)

اقتصاد بلس (18 مايو 2022)
«أدرينالين» مع نمب (Numb)

«أدرينالين» مع نمب (Numb)
دي بروين الأفضل في «البريميرليغ» وفودين الصاعد الأبرز

دي بروين الأفضل في «البريميرليغ» وفودين الصاعد الأبرز
نواب أميركيون يطالبون «إف بي آي» بالتحقيق في مقتل أبوعاقلة

نواب أميركيون يطالبون «إف بي آي» بالتحقيق في مقتل أبوعاقلة
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 كيلو «كوكايين» عثروا عليها بشاطئ البحر

جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 كيلو «كوكايين» عثروا...
عبدالقادر حويلي يتحدث لقناة «الوسط» عن أهم البنود الدستورية المتفق عليها في «اجتماع القاهرة»

عبدالقادر حويلي يتحدث لقناة «الوسط» عن أهم البنود الدستورية المتفق عليها في ...
كاركاتير خيري - المجلس الرئاسي يتابع بقلق ما يجري في البلاد!

كاركاتير خيري - المجلس الرئاسي يتابع بقلق ما يجري في البلاد!
النيابة: ضبط مسؤولين بوكالة مستشفى طرابلس بتهمة الاستيلاء على 29 مليون دينار

النيابة: ضبط مسؤولين بوكالة مستشفى طرابلس بتهمة الاستيلاء على 29 مليون دينار
مصر تنفي تسجيل إصابات بـ«جدري القرود»

مصر تنفي تسجيل إصابات بـ«جدري القرود»
غوارديولا: الفوز بالدوري الإنجليزي أفضل من أبطال أوروبا

غوارديولا: الفوز بالدوري الإنجليزي أفضل من أبطال أوروبا
خطر جديد ينتشر.. كل ما تحتاج معرفته عن جدري القرود

خطر جديد ينتشر.. كل ما تحتاج معرفته عن جدري القرود
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
رول البطاطا بالمفروم
رول البطاطا بالمفروم
كمونية على الطريقة السودانية
كمونية على الطريقة السودانية
بيتزا بالخضروات المشوية
بيتزا بالخضروات المشوية
تجفيف الفواكه بالميكرويف
تجفيف الفواكه بالميكرويف
حضري الخبز العربي في 10 دقائق
حضري الخبز العربي في 10 دقائق
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حلى القرفة لعيد الفطر
حلى القرفة لعيد الفطر...
المعمول السوري بالجوز لضيافة عيد الفطر
المعمول السوري بالجوز لضيافة عيد الفطر...
بسبوسة التمر لعيد الفطر
بسبوسة التمر لعيد الفطر...
طريقة حماية الدقيق من التسوس
طريقة حماية الدقيق من التسوس...
كشري شهي من المطبخ المصري
كشري شهي من المطبخ المصري...
المزيد
حواوشي الـ«سي فود»
حواوشي الـ«سي فود»...
برغر بالجبن في خطوات بسيطة
برغر بالجبن في خطوات بسيطة...
دنيس مشوي في الفرن
دنيس مشوي في الفرن...
حضري الخبز العربي في 10 دقائق
حضري الخبز العربي في 10 دقائق...
تجفيف الفواكه بالميكرويف
تجفيف الفواكه بالميكرويف...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط