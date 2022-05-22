حواوشي الـ«سي فود»...

نقدم إليك طريقة مختلفة لإعداد الحواوشي عن طريق استخدام الـ«سي فود».
تعرفي على الطريقة معنا وأعديها في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «شملولة».
المكونات
1/4 كيلو جمبري مقشر وطازج.
ملعقة صغيرة ملح.
ملعقة صغيرة فلفل أسود.
1/4 كيلو كاليماري طازج.
ملعقة صغيرة كسبرة ناشفة.
بصلة متوسطة مفرومة فرمًا ناعمًا جدًا.
خبز بلدي طازج.
طريقة لتحضير
- يتم خلط الجمبري والكاليماري في الكبة حتى يفرم فرمًا خشنًا.
- يوضع الملح والفلفل والكسبرة على الخليط، مع إضافة البصلة المفرومة، وتخلط المكونات.
- نضع المكونات داخل خبز بلدي.
- نضعها داخل ورق فويل مدهون بزيت، وندخلها الفرن حتى تنضج تمامًا.. وتصبح جاهزة للتقديم.
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