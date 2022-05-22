برغر بالجبن في خطوات بسيطة

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليكِ طريقة تحضير برغر الجبن الشهي لتعديه في مطبخكِ بسهولة وتستمتعي بمذاقه الشهي من صنع يديكِ، وذلك وفقًا لموقع «الوصفة».

المكونات

½ كيلو لحم مفروم.

2 ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

ملعقة كبيرة فلفل أسود.

½ ملعقة كبيرة ملح.

½ ملعقة كبيرة شطة.

ملعقة كبيرة مستردة أميركاني.

ملعقة صغيرة وشيستىساير صوص.

كوب مكعبات جبن شيدر.

الخبز الكيزر للتقديم.

صوص البرغر للتقديم.

خس كابوتشا للتقديم.

شرائح بصل للتقديم.