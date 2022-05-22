برغر بالجبن في خطوات بسيطة...

نقدم إليكِ طريقة تحضير برغر الجبن الشهي لتعديه في مطبخكِ بسهولة وتستمتعي بمذاقه الشهي من صنع يديكِ، وذلك وفقًا لموقع «الوصفة».
المكونات
½ كيلو لحم مفروم.
2 ملعقة صغيرة ثوم مفروم.
ملعقة كبيرة فلفل أسود.
½ ملعقة كبيرة ملح.
½ ملعقة كبيرة شطة.
ملعقة كبيرة مستردة أميركاني.
ملعقة صغيرة وشيستىساير صوص.
كوب مكعبات جبن شيدر.
الخبز الكيزر للتقديم.
صوص البرغر للتقديم.
خس كابوتشا للتقديم.
شرائح بصل للتقديم.
طريقة التحضير
- فى وعاء كبير نضع اللحم المفروم ويضاف إلى اللحم الثوم والمستردة والبهار والصوصات.
- يخلط جيدًا للحصول على عجين متجانس، ويشكل البرغر ويوضع في المنتصف مكعب الجبن ويشكل مرة أخرى.
- يوضع البرغر في الثلاجة 30 دقيقة حتى يتماسك قوامه في جريل ساخن، ويوضع القليل من الزيت ويشوى البرغر.
- يحمص العيش في الجريل بعد البرغر، ويوضع صوص الخس والجبن والبرغر، ويصبح جاهزًا للتقديم.
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