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دنيس مشوي في الفرن

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 مايو 2022, 05:02 مساء
دنيس مشوي في الفرن
الدنيس من أشهى أنواع الأسماك وأفضلها للشوي (الإنترنت)
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يعتبر سمك الدنيس من أشهر أنواع الأسماك ويحضّر بطرق مختلفة وهو من أفضل الأسماك للشوي لأنه غني بالدهون وممتلئ.
نقدمه لكم في هذه الوصفة بطريقة لذيذة بتوابل الزيت والليمون والثوم وغيرها من المكونات الصحية واللذيذة.. تعرفي إليه معنا وفقًا لموقع «الوصفة».

المكونات
3 حبات سمك دنيس
2 حبة بطاطا مسلوقة مقطعة مكعبات
5 ملاعق زيت زيتون
4 فصوص ثوم مهروس
ملح
فلفل
كمون حسب الرغبة
عصير 2 ليمونة

طريقة التحضير
- نخلط كلًا من زيت الزيتون والثوم والملح والفلفل والكمون وعصير الليمون.
- نتبل السمك والبطاطا بمزيج التوابل في صينية، ثم ندخلها الفرن في الطبقة الوسطى على درجة 200 ونتركها حتى تنضج و تتحمر.
- تقدم مع صلصة الطحينة.

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