دنيس مشوي في الفرن

القاهرة - بوابة الوسط

يعتبر سمك الدنيس من أشهر أنواع الأسماك ويحضّر بطرق مختلفة وهو من أفضل الأسماك للشوي لأنه غني بالدهون وممتلئ.

نقدمه لكم في هذه الوصفة بطريقة لذيذة بتوابل الزيت والليمون والثوم وغيرها من المكونات الصحية واللذيذة.. تعرفي إليه معنا وفقًا لموقع «الوصفة».

المكونات

3 حبات سمك دنيس

2 حبة بطاطا مسلوقة مقطعة مكعبات

5 ملاعق زيت زيتون

4 فصوص ثوم مهروس

ملح

فلفل

كمون حسب الرغبة

عصير 2 ليمونة