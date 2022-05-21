Atwasat

حضري الخبز العربي في 10 دقائق

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 مايو 2022, 12:33 مساء
حضري الخبز العربي في 10 دقائق
طريقة سهلة وسريعة لتحضير الخبز العربي المنزلي بالقليل من المكونات
alwasat radio

طريقة سهلة وسريعة لتحضير الخبز العربي المنزلي بالقليل من المكونات كالدقيق والخميرة والحليب.
تعلمي الطريقة معنا وأعديها بنفسك في 10 دقائق وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
6 كؤوس دقيق
2 كأس ماء
ملعقة صغيرة ملح
ظرف خميرة
2 كأس حليب
3 ملاعق طعام زيت

طريقة التحضير
- في وعاء مناسب نضع الدقيق ونضيف الملح والخميرة ونخلطها جيدًا.
- نضيف الماء والحليب ونقلب مع المكونات ثم ندعك جيدًا لينتج لدينا عجينة قوامها متجانس ومتماسك.
- نترك العجينة ترتاح لمدة نصف ساعة ثم نقسم العجينة إلى كرات متساوية.
- نفرد كل كرة على حدة بحيث تحافظ على شكلها الدائري ونرق العجينة جيدًا.
- في مقلاة نضع الزيت ونحمر كل قطعة عجين بعد رقها على الوجهين حتى تكتسب لونًا ذهبيًا مميزًا وتصبح جاهزة للتقديم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كأس الاتحاد الأفريقي: نهضة بركان يبقي اللقب مغربيا بفضل ركلات الترجيح

كأس الاتحاد الأفريقي: نهضة بركان يبقي اللقب مغربيا بفضل ركلات الترجيح
كاركاتير خيري - المجلس الرئاسي يتابع بقلق ما يجري في البلاد!

كاركاتير خيري - المجلس الرئاسي يتابع بقلق ما يجري في البلاد!
غوارديولا: الفوز بالدوري الإنجليزي أفضل من أبطال أوروبا

غوارديولا: الفوز بالدوري الإنجليزي أفضل من أبطال أوروبا
هالاند يوزع هدايا ثمينة على زملائه قبل الرحيل من بروسيا دورتموند

هالاند يوزع هدايا ثمينة على زملائه قبل الرحيل من بروسيا دورتموند
خطر جديد ينتشر.. كل ما تحتاج معرفته عن جدري القرود

خطر جديد ينتشر.. كل ما تحتاج معرفته عن جدري القرود
يجوب الشوارع بـ30 كيلوغراما من النفايات على ظهره.. ما السر؟

يجوب الشوارع بـ30 كيلوغراما من النفايات على ظهره.. ما السر؟
فوائد استخدام الريتينول مع فيتامين «سي»

فوائد استخدام الريتينول مع فيتامين «سي»
روسيا ستقطع إمدادات الغاز الطبيعي عن فنلندا السبت

روسيا ستقطع إمدادات الغاز الطبيعي عن فنلندا السبت
جنون الدوري الإنجليزي.. اقتحام الجماهير الملعب بعد بقاء الفريق بالبريميرليغ

جنون الدوري الإنجليزي.. اقتحام الجماهير الملعب بعد بقاء الفريق بالبريميرليغ
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من منعه من السفر خارج البلاد

استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من منعه من السفر خارج ...
أول اتصال بين قائدي الجيشين الأميركي والروسي منذ غزو أوكرانيا

أول اتصال بين قائدي الجيشين الأميركي والروسي منذ غزو أوكرانيا
الهند تحول كشمير إلى إقليم خاضع للمراقبة

الهند تحول كشمير إلى إقليم خاضع للمراقبة
كاركاتير حليم - المشهد السياسي في ليبيا

كاركاتير حليم - المشهد السياسي في ليبيا
قوات الاحتلال تعتقل حامل نعش شيرين أبوعاقلة

قوات الاحتلال تعتقل حامل نعش شيرين أبوعاقلة
باحث بريطاني: الاتفاق على آلية إدارة الإنفاق الحكومي يمكنه إطلاق العملية السياسية في ليبيا

باحث بريطاني: الاتفاق على آلية إدارة الإنفاق الحكومي يمكنه إطلاق العملية ...
المنتخب الوطني يستدعي نجم النصر

المنتخب الوطني يستدعي نجم النصر
مكتب الحسن الرضا يرد على الزج بالعائلة السنوسية بشأن قطع مجوهرات سجلتها مصر في عداد الآثار

مكتب الحسن الرضا يرد على الزج بالعائلة السنوسية بشأن قطع مجوهرات سجلتها مصر في ...
للمرة الأولى في التاريخ.. «فيفا» يختار طاقم تحكيم نسائيا لكأس العالم 2022

للمرة الأولى في التاريخ.. «فيفا» يختار طاقم تحكيم نسائيا لكأس العالم 2022
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
معكرونة بكرات اللحم
معكرونة بكرات اللحم
مناقيش زعتر وكيري
مناقيش زعتر وكيري
ورق عنب على الطريقة السورية
ورق عنب على الطريقة السورية
رول البطاطا بالمفروم
رول البطاطا بالمفروم
كمونية على الطريقة السودانية
كمونية على الطريقة السودانية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حلوى الدبلة في خطوات سهلة
حلوى الدبلة في خطوات سهلة...
هلاليات باللوز على مائدتك في عيد الفطر
هلاليات باللوز على مائدتك في عيد الفطر...
المعمول السوري بالجوز لضيافة عيد الفطر
المعمول السوري بالجوز لضيافة عيد الفطر...
حلى القرفة لعيد الفطر
حلى القرفة لعيد الفطر...
بسبوسة التمر لعيد الفطر
بسبوسة التمر لعيد الفطر...
المزيد
حضري الخبز العربي في 10 دقائق
حضري الخبز العربي في 10 دقائق...
تجفيف الفواكه بالميكرويف
تجفيف الفواكه بالميكرويف...
بيتزا بالخضروات المشوية
بيتزا بالخضروات المشوية...
كمونية على الطريقة السودانية
كمونية على الطريقة السودانية...
رول البطاطا بالمفروم
رول البطاطا بالمفروم...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط