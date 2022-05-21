حضري الخبز العربي في 10 دقائق

القاهرة - بوابة الوسط

طريقة سهلة وسريعة لتحضير الخبز العربي المنزلي بالقليل من المكونات كالدقيق والخميرة والحليب.

تعلمي الطريقة معنا وأعديها بنفسك في 10 دقائق وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

6 كؤوس دقيق

2 كأس ماء

ملعقة صغيرة ملح

ظرف خميرة

2 كأس حليب

3 ملاعق طعام زيت