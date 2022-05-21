حضري الخبز العربي في 10 دقائق...

طريقة سهلة وسريعة لتحضير الخبز العربي المنزلي بالقليل من المكونات كالدقيق والخميرة والحليب.
تعلمي الطريقة معنا وأعديها بنفسك في 10 دقائق وفقًا لموقع «شهية».
المكونات
6 كؤوس دقيق
2 كأس ماء
ملعقة صغيرة ملح
ظرف خميرة
2 كأس حليب
3 ملاعق طعام زيت
طريقة التحضير
- في وعاء مناسب نضع الدقيق ونضيف الملح والخميرة ونخلطها جيدًا.
- نضيف الماء والحليب ونقلب مع المكونات ثم ندعك جيدًا لينتج لدينا عجينة قوامها متجانس ومتماسك.
- نترك العجينة ترتاح لمدة نصف ساعة ثم نقسم العجينة إلى كرات متساوية.
- نفرد كل كرة على حدة بحيث تحافظ على شكلها الدائري ونرق العجينة جيدًا.
- في مقلاة نضع الزيت ونحمر كل قطعة عجين بعد رقها على الوجهين حتى تكتسب لونًا ذهبيًا مميزًا وتصبح جاهزة للتقديم.
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