تجفيف الفواكه بالميكرويف

القاهرة - بوابة الوسط

يمكنكِ الحصول على الفواكه المجففة من المحال التجارية، غير أنها تحتوي على مواد حافظة ومواد ضارة يمكنكِ الاستغناء عنها.

إذا قومتي بتجفيف الفواكه بنفسك في المنزل وباستخدام الميكرويف، حسب «جست فوود».

الخطوات:

قطعي الفاكهة إلى شرائح رفيعة.

اغسلي وجففي الطبق الدوار للميكرويف. إذا كان لديك حصيرة سيليكون آمنة للميكرويف، فيمكنك استخدامها.

ضعي شرائح الفاكهة على طبق الميكرويف ورشي القليل من السكر، مع منحهم مساحة للتنفس.

اضبطي المؤقت لمدة 30 دقيقة.

تحققي مرة أخرى بعد 30 دقيقة واقلبي الفاكهة.

يحتاج التفاح المقطع إلى ما بين 30 و33 دقيقة فقط، يحتاج كل من الكمثرى والمانجو إلى ما يقرب من 45 دقيقة.