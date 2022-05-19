بيتزا بالخضروات المشوية

القاهرة - بوابة الوسط

بيتزا بالخضروات المشوية هي مزيج فريد من عجينة البيتزا الطرية والخضروات المتنوعة التي يمكن شويها في الفرن ووضعها على العجينة مع الصلصة والأجبان، لتعطيك نتيجة مميزة ومختلفة لهذا الصنف من الأطباق الرئيسية.

إذ اعتدنا على وضع الخضروات الطازجة على البيتزا وخبزها في الفرن، لكن هذه المرة ستكون الخضروات مشوية من قبل، ما يضفي مذاقًا رائعًا إضافيًا للبيتزا الإيطالية التقليدية، وفق «هي».

تتنوع وتختلف أصناف البيتزا الإيطالية التي غزت العالم بسهولة وتحضيرها وطعمها الشهي جدًا، ومنها بيتزا بالخضروات المشوية التي نتعلم تحضيرها اليوم على طريقة الشيف سنان بطرس.

المكونات:

400 غرام عجينة بيتزا (عجينة جاهزة أو عجينة العشر دقائق)

½ كوب شرائح كوسا رفيعة مشوية

½ كوب شرائح فطر مشوية

½ كوب حلقات بصل مشوية

½ كوب شرائح باذنجان رفيعة مشوية

1 ملعقة صغيرة زعتر مجفف

½ كوب جبن ماعز مفتت

½ كوب جبن موزاريلا مبشور

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة