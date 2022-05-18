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رول البطاطا بالمفروم

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 مايو 2022, 10:41 صباحا
رول البطاطا بالمفروم
طريقة سهلة لتحضير رول البطاطا باللحمة المفرومة الغني بالفوائد الغذائية (الإنترنت)
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تعرفي معنا إلى طريقة سهلة لتحضير رول البطاطا باللحمة المفرومة الغني بالفوائد الغذائية وهي عبارة عن عجينة من البطاطا بحشوة من اللحمة الخضار.
تعرفي إلى طريقة تحضير رول البطاطا باللحمة المفرومة، وأعديها بنفسك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
3 حبات بطاطا كبيرة مبشورة
بيضتان
كوب بقدونس
كوب ونصف أرباع جبنة موزاريلا مبشورة
ملح - فلفل أسود
للحشوة:
كوب فلفل أحمر وأخضر مقطع
بصلة كبيرة مفرومة
4 ملاعق زيت
ملح - فلفل أسود
ملعقة معجون طماطم
نصف كوب ماء
250 غرام لحمة مفرومة ناعم

طريقة التحضير
- أولًا في وعاء نضع البطاطا والبيض والمعدنوس والجبنة الموزاريلا وملح وفلفل نخلطها جيدًا .
- ثم نفردها في صينية على ورق زبدة ونملس وجهها ثم ندخلها الفرن على درجة 180 في الوسط لـ25 دقيقة.
- في مقلاة نضع الزيت نحميه ثم نضيف البصل والفليفلة المفرومة ونحرك لتذبل.
- ثم نضيف اللحمة المفرومة وملح وفلفل ونقلبها لتنضج اللحمة.
- نضيف معجون الطماطم ونصف كوب ماء نحركها ونتركها تتسبك ثم نرفعها عن النار.
- بعد أن تنضج البطاطا نخرجها ونتركها تبرد قليلاً ثم نفرد الحشوة على الوجه.
- نبدأ بلفها كالرول بالاستعانة بورق الزبدة وأخيراً نوزع القليل من جبنة الموزاريلا على الوجه.
- ندخلها الفرن لتذوب الجبنة ثم نقطعها وتصبح جاهزة للتقديم.

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