رول البطاطا بالمفروم

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا إلى طريقة سهلة لتحضير رول البطاطا باللحمة المفرومة الغني بالفوائد الغذائية وهي عبارة عن عجينة من البطاطا بحشوة من اللحمة الخضار.

تعرفي إلى طريقة تحضير رول البطاطا باللحمة المفرومة، وأعديها بنفسك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

3 حبات بطاطا كبيرة مبشورة

بيضتان

كوب بقدونس

كوب ونصف أرباع جبنة موزاريلا مبشورة

ملح - فلفل أسود

للحشوة:

كوب فلفل أحمر وأخضر مقطع

بصلة كبيرة مفرومة

4 ملاعق زيت

ملح - فلفل أسود

ملعقة معجون طماطم

نصف كوب ماء

250 غرام لحمة مفرومة ناعم