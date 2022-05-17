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ورق عنب على الطريقة السورية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 مايو 2022, 04:24 مساء
ورق عنب على الطريقة السورية
حضري ورق العنب في مطبخك بطريقة جديدة
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تتعدد طرق إعداد محشي ورق العنب، ويختلف من مطبخ لآخر، واليوم نقدمه لك حسب الوصفة السورية.
المكونات
كيلوغرام لحم
كيلوغرام ونصف الكيلوغرام من أوراق العنب
5 أكواب أرز
نصف كيلوغرام لحم مفروم
100 غرام دهن
رأس ثوم
بهارات مشكلة
سمن نباتي
كمون
فلفل أسود
ملعقة عصفر
ملح
زيت نباتي
زيت زيتون

طريقة التحضر
- يصفى الأرز من الماء ثم يضاف إلى اللحم المفروم.. وتبّلي بملعقة من زيت الزيتون، الزيت النباتي، الملح، الكمون، البهارات المشكلة، العصفر والفلفل الأسود.
- احشي ورق العنب بملعقة صغيرة من الحشوة، ثم اطوي الورقة من الجهتين وأغلقيها بإحكام على شكل الإصبع.
- ضعي السمن في قدر ثم أضيفي اللحم والدهن وصففّي الورق والثوم بشكل دائري.
- اغمري الورق بالماء وأضيفي الملح وملعقة من زيت الزيتون ثم اضغطيه بطبق ثقيل حتى لا تتفتّح الأوراق.
- ضعي القدر على النار واطبخي الورق لمدة ساعة على نار هادئة ثم أضيفي عصير الليمون الحامض واتركي الورق يغلي على النار لمدة ساعة أخرى ويصبح جاهزًا للتقديم.

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